윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝…독립하우스에서 쓸쓸히 막걸리 한잔 "방이 너무 많네"(미우새)[SC리뷰]

기사입력 2025-10-27 06:26


[스포츠조선 고재완 기자] 가수 윤민수가 20년의 결혼 생활을 마무리하고 새집으로 이사하며 전처와의 마지막 작별 인사를 나눴다.

26일 방송한 SBS '미운 우리 새끼'에서는 윤민수가 이혼 후 홀로서기를 시작하는 독립 하우스 이사 현장이 공개됐다.

앞서 윤민수는 전 아내와 함께 스티커를 붙여가며 공용 가구를 나누는 장면을 보여 화제를 모았다. 이날 방송에서는 드디어 이삿날을 맞은 윤민수의 모습이 전파를 탔다.

윤민수의 집에는 여전히 가구에 붙은 스티커들이 남아 있어 이별의 흔적이 고스란히 느껴졌다. 그는 짐을 챙기며 "다 챙겼나"라고 확인했고, 전처 또한 함께 집안을 점검하며 마지막까지 서로를 배려하는 모습을 보였다.

이삿짐 업체 직원들이 도착하자, 윤민수는 "절반만 가져가야 한다"고 설명했다. 반쪽만 옮기는 이례적인 상황에 직원들조차 어색한 웃음을 지었다.

짐을 옮긴 뒤 집을 나서며 윤민수는 문 앞에서 잠시 멈춰 "잘 살아라. 기분이 묘하다"는 한마디를 남겼다. 그리고 전처와 마지막 악수를 나누며 이별의 순간을 맞았다.


이를 지켜보던 스튜디오의 '母벤져스'들은 "몇십 년을 살던 집을 떠나는 건 쉽지 않다"며 눈시울을 붉혔고, "부모 입장에서는 짠하지만, 슬프기만 한 일은 아니다. 이제 새로운 시작이다"라며 윤민수를 응원했다.

이날 방송에서는 윤민수의 새로운 보금자리, 4층 독립 하우스도 최초 공개됐다.


윤민수의 새집은 깔끔한 인테리어와 함께 운동방 취미방 테라스 등 실용적인 공간으로 구성돼 있었다. 아들 윤후를 위해 따로 마련된 공간도 눈길을 끌었다.

새집을 둘러보던 윤민수는 홀로 막걸리 한 잔을 기울이며 "이 집에서 진짜 혼자 사네. 방이 너무 많다"고 혼잣말했다. 이 장면을 모니터로 지켜보던 윤민수의 어머니는 "혼자 있으니 쓸쓸해 보인다"며 안타까워했다.

이날 방송은 윤민수가 결혼 20년의 여정을 마무리하고 새로운 인생의 장을 여는 순간을 담담히 보여주며 진한 여운을 남겼다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

