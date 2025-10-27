'마비노기 모바일', 평범한 생활형 콘텐츠가 유저들에게 어필하는 비결은?

|
'누구나, 편안하게, 또 하나의 세상을, 즐긴다'
전세계에서 손꼽힐 정도로 치열한 경쟁 사회를 살아가야 하는 한국인들에게 여전히 MMORPG가 가장 인기 있는 장르인 이유는 여기에 있다고 할 수 있다. 하지만 게임에서도 여전히 치열한 전투를 벌이고, 다른 사람보다 빠르게 레벨업을 하기 위해 많은 돈을 들이는 등 현실의 복사판이 되는 경우도 허다하다. 팍팍한 '현생'을 탈피하기 위해 접속한 가상의 공간에서도 스트레스를 받는다는 것은 '아이러니'한 상황이 아닐 수 없다.
이런 면에서 다양한 생활형 콘텐츠를 통해 '경쟁'보다는 '공존'과 '협력'이 중심이 되고, 캐릭터 성장을 위한 과금이 '필수'가 아닌 '선택'에 방점을 찍으면서도 출시 후 7개월이 넘게 여전히 이용자수와 매출 최상위권을 달리고 있는 넥슨의 MMORPG '마비노기 모바일'의 존재감은 분명 의미가 남다르다고 할 수 있다.
지난 3월에 국내 시장에만 출시된 '마비노기 모바일'은 이후 7개월이 넘긴 시점에도 구글플레이와 애플 앱스토어 양대 마켓에서 매출 1위를 간간이 찍는 등 최상위권을 계속 유지하고 있다. 무엇보다 모바일 MMORPG 부문에서 7개월 연속 MAU(월간 활성 이용자수) 1위를 기록하고 있는 것은 유저의 충성도가 여전하다는 측면에서, 상당한 함의를 가지고 있는 수치라 할 수 있다.
넥슨에 따르면 출시 이후 지난 15일까지 누적 다운로드수는 364만건인데, 특히 이용자 잔존율을 의미하는 리텐션 지표는 넥슨 라이브 게임 대비 최고 수준을 기록중인 것으로 나타났다. 또 지난 9월 '팔라딘' 업데이트로 새로운 시즌이 열리며 직전 3주와 비교해서 200% 이상의 매출 상승과 40% 이상의 신규 및 복귀 유입이 증가한 것은 콘텐츠 수용도가 그만큼 높다는 측면에서 향후 롱런 가능성을 보여주는 지표이기도 하다.
게다가 여타 MMORPG와 달리 남녀 유저의 비율이 정확히 절반씩 차지하고 있으며, 특히 그동안 MMORPG에서 낮은 비중을 차지하는 1020세대의 신규 이용자 비율이 계속 유지된다는 것 역시 세대를 아우르는 게임이라는 특징이자 차별점이라 할 수 있다. '마비노기 모바일'과 비슷한 게임성 및 과금 모델을 가진 게임이 많이 나왔으면 한다는 면에서 '모비노기라이크'라는 신조어가 게이머 사이에서 통용되고 있는 것도 비슷한 맥락이라 할 수 있다.
평범해도 괜찮아
현란하고 자극적인 그래픽과 콘텐츠가 범람하는 시대에 다소 평범하고 밋밋하며, 여기에 20년이 지난 IP를 재탄생시켜 이렇게 다시 '붐업'을 일으킬 것이라 기대한 사람은 사실 거의 없었다. 무탈하고 평범한 하루에 감사하고 만족하는 삶의 태도, 이른바 '아보하'(아주 보통의 하루)라는 최근의 트렌드가 투영된 게임을 그만큼 바라고 있다는 뜻도 된다.
'마비노기 모바일'은 전투 중심 구조에서 벗어나 벌목, 채광, 낚시, 채집, 아르바이트, 캠프파이어 등 생활형 콘텐츠 중심 설계를 통해 새로운 플레이 경험을 제공한다. 단순히 높은 스펙을 쌓는 것이 아닌, 협동과 관계, 추억을 중심으로 한 새로운 '함께 살아가는 게임' 경험을 제공하는 것을 내세우는 이유다.
또 주요 콘텐츠를 즐기는데 굳이 과금을 많이 하지 않아도 될 정도로 난이도를 이용자 친화적으로 설계한 것도 또 다른 특징이다. 넥슨에 따르면 지난 9월 25일 '빛의 신화! 팔라딘' 업데이트 이후 85레벨을 달성한 이용자 기준으로 가장 최근에 출시된 '바리 어비스'를 클리어한 이용자 비율은 86.9%로 나타났는데, 이는 다른 MMORPG의 콘텐츠 소모도와 비교해 상당히 높은 수치다. 레이드에서도 '글라스기브넨' 매우 어려움 난이도와 '서큐버스' 어려움 난이도를 클리어한 비율은 각각 85.8%, 85.9%에 육박, 누구나 쉽게 최종 전투 콘텐츠를 즐기는 등 실제 지표로도 나타나고 있다.
이를 바탕으로 넥슨은 향후에도 과도한 경쟁과 과금 유도 없이도 본질적인 재미를 통해 세대를 아우른 유저들에게 충분히 어필하고 성장을 이어갈 수 있다는 것을 보여주겠다는 전략이다. 게임을 개발한 넥슨의 개발 자회사 데브캣의 이진훈 디렉터는 "'마비노기 모바일'은 사람 간의 연결을 MMORPG의 본질로 보고 초기 기획단계부터 '만남과 모험'을 핵심 가치로 삼았다"며 "경쟁보다 협력의 매력을 전달하고자 했고, 이러한 성과가 국내 모바일게임 시장에 새로운 가능성을 제시했다는 점에서 매우 의미 있게 생각한다"고 말했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com