EBS·샌드박스네트워크 공동제작 NEW애니 '소맥거핀: 찰칵! 세계여행' 11월 9일 첫방

EBS·샌드박스네트워크 공동제작 NEW애니 '소맥거핀: 찰칵! 세계여행'…

[고재완의 ShowBIZ] 교육공영방송 EBS와 디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크가 공동 제작한 애니메이션 '소맥거핀: 찰칵! 세계여행'이 11월 9일 오전 11시 55분 EBS 1TV에서 첫 방송된다.

총 13화(26개 에피소드)로 구성된 이번 작품은 EBS가 그간 시도하지 않았던 새로운 형식의 애니메이션으로, 기존 유아 중심 콘텐츠에서 벗어나 초등학생 이상의 어린이와 가족 전체를 대상으로 한다. 교육방송의 정체성을 유지하면서도 재미와 감동, 가족애를 균형 있게 담아내 전 연령대가 함께 시청할 수 있는 프라임타임 가족 교양 애니메이션으로 기획됐다.

'소맥거핀: 찰칵! 세계여행'은 세계여행 경품에 당첨된 소맥이네 가족이 스페인, 호주, 브라질, 이집트 등 전 세계를 여행하며 겪는 좌충우돌 모험을 그린다. 국가마다 새롭게 등장하는 미스테리한 게임 몬스터 '랜디온'부터 게임적인 요소까지 화려한 볼거리와 재미를 선사하는 것이 이 애니메이션의 특징이다.

게다가 스페인의 토마토 축제, 영국의 빅벤 등 세계 각국의 문화유산과 명소를 생동감 있게 표현해 어린이 시청자들은 더 넓은 세상에 대한 이해와 호기심을 키울 수 있다. 무엇보다 가족이 함께 여행하며 서로를 이해하고 성장하는 과정을 따뜻하게 담아 시청자들에게 가족의 소중함을 전한다.

이번 프로젝트는 EBS와 샌드박스네트워크가 각자의 강점을 결합한 의미 있는 협업 사례다. EBS는 오랜 기간 축적해온 교육 및 어린이 콘텐츠 제작 노하우와 공영방송으로서의 신뢰성을, 샌드박스네트워크는 디지털 네이티브 세대와 소통하는 크리에이터 IP와 트렌디한 콘텐츠 기획력, 우수한 제작 능력을 더했다.

특히 구독자 1000만 명이 넘는 샌드박스네트워크 소속 인기 크리에이터 '소맥거핀'의 IP를 원작으로 기존 팬층은 물론 TV 시청자까지 아우르는 크로스오버 콘텐츠를 구현했다는 점에서 주목할 만하다. EBS는 이번 협업을 통해 변화하는 미디어 환경에서 공영방송의 역할을 확장하고, 더 많은 어린이와 가족에게 양질의 교육 콘텐츠를 제공할 계획이다.

'소맥거핀: 찰칵! 세계여행'은 11월 9일 EBS 방송을 시작으로 주요 키즈 케이블 및 IPTV 플랫폼에서 순차 방송될 예정이다. 이후 샌드박스네트워크의 자체 출판 브랜드 '샌드박스스토리'를 통해 학습 만화 시리즈로 확장돼 12월부터 출간된다. 또한 완구, 보드게임, 문구, 수집형 카드 게임 등 다양한 상품화와 디지털 라이선스 사업으로 이어져 하나의 IP가 다양한 형태로 어린이들과 만날 수 있도록 할 계획이다.

EBS는 향후에도 우수한 파트너들과의 협업을 통해 한국 키즈 콘텐츠의 경쟁력을 높이고, 글로벌 시장에서도 통하는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정이다.
