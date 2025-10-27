문동주 선발에 한화는 잘치는데... 24일 휴식 걱정 속 8대2 승리. …

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]큰 경기에 처음 등판한 선발투수, 24일간 휴식의 떨어진 경기감각, 큰경기 부담의 실수 가능성. 모든 걱정은 그야말로 걱정일 뿐이었다.
수비는 한화와 크게 대조될 정도로 너무나 안정적이었고, 선발 앤더스 톨허스트는 6회 실점을 했지만 5회까지는 무실점으로 확실하게 막아내면서 경기의 분위기를 LG로 끌고갈 수 있게 에이스의 역할을 해냈다. 안타는 7개밖에 나오지 않았지만 좋은 선구안으로 4사구 7개를 얻었고, 찬스에서 안타를 쳐 8득점을 해 첫 날부터 좋은 집중력을 보였다.
1회초 1사 1루서 문현빈의 중월 2루타성 큰 타구를 중견수 박해민이 빠르게 쫓아가 점프해 잡아내는 슈퍼캐치로 초반 분위기를 잡았다. 1회말엔 김현수의 내야땅볼로 선취점을 뽑았고, 정규리그 막판 극심한 부진을 보였던 문보경이 좌중간 2루타를 쳐 타점을 올리며 분위기를 끌어올렸다.
5회초 수비 집중력도 뛰어났다. 2-0으로 앞서 있는 상황에서 선두 최인호의 2루타에 최재훈의 희생번트로 1사 3루의 위기에 몰렸다. 한화는 2점차로 지고 있는 상황에서도 희생번트를 대며 하위 타선에서 1점차로 좁히는 것을 목표로 삼았다.
그리고 위기 뒤 5회말 선두 박해민의 갑작스런 솔로포로 흐름을 잡았고, 6회초 안타 3개와 희생플라이로 2점을 내줘 4-2로 쫓긴 6회말엔 볼넷 2개와 몸에 맞는 볼로 만든 1사 만루서 신민재 김현수 문보경의 안타 3개로 4점을 뽑아 8-2로 점수차를 다시 크게 벌려 사실상 승부를 갈랐다.
플레이오프 MVP인 한화 선발 문동주를 빠르게 무너뜨리면서 기세를 잡은 것부터가 좋았고, 좋은 수비로 한화의 타선이 터지지 않도록 하며 끝까지 막아낸 점이 2차전도 긍정적으로 기대할 수 있는 부분.
이날 호수비에 솔로포까지 친 박해민은 "문동주가 워낙 좋은 공을 던지는 투수지만 우리 9명의 라인업이 좋은 선수들이라 서로 믿었다. 못치면 다음 타자가 해줄 것이란 생각으로 했고, 그렇게 믿어서 좋은 투수의 공을 공략할 수 있었다고 생각한다"면서 "오늘 우리가 7안타를 쳤고, 또 LG가 자랑하는 볼넷도 6개를 얻어 나갔다. 우리가 보여줄 수 있는 것을 다 보여줬다고 생각한다. 1차전부터 보여주기 위해 타격코치님들이 160㎞가 나오는 기계볼을 준비해주시는 등 많은 준비를 해주셔서 이렇게 1차전부터 좋은 타격을 했다고 생각한다"라고 말했다.
플레이오프에서 보여준 한화 타선의 엄청난 화력도 부담이 됐을 터. 그러나 박해민은 "톨허스트 투수가 잘던졌고, 내야에서 좋은 호수비들로 맥을 끊어줬기 때문에 우리가 승리할 수 있었던 것 같다"면서 "결국 우리 LG의 야구를 잘 보여준 1차전이 아니었나 생각한다"라고 말했다.
LG 염경엽 감독은 한국시리즈를 준비하면서 "상대를 분석하기는 하지만 결국 우리가 잘하는 것을 잘해야 한다"라고 강조했었다. LG가 잘하는 것을 잘해 이긴 1차전이었다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com