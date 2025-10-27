경찰 앞에서 바지 벗어던져→도로 한복판 질주 알몸男 만행 CCTV에 '경…

경찰 앞에서 바지 벗어던져→도로 한복판 질주 알몸男 만행 CCTV에 '경악'(히든아이)

[스포츠조선 고재완 기자] 경찰앞에서 바지를 벗어던지며 도로를 질주하던 남성이 체포됐다.

27일 오후 8시 30분, MBC 에브리원 '히든아이' 현장 세 컷에서는 도로 위, 나체쇼를 펼친 20대 남성이 등장한다.

달리는 택시 앞 유리에 몸을 날린 남성은 차에 구토를 하고, 트렁크 안으로 들어가는 등 상상 초월의 행동을 이어갔다. 게다가 출동한 경찰 앞에서 갑자기 바지까지 벗어 던지고 도로 한복판을 질주하는 모습까지 보였는데. 도로 위 알몸남의 만행이 CCTV를 통해 드러난다.

권일용의 범죄 규칙에서는 '초등학생 아이를 차로 친 전직 교장의 망언을 폭로합니다'라는 제목의 히든아이 제보 사건을 다룬다. 제보자는 피해 아동의 어머니로, 우회전하는 차량에 등교 중이던 딸이 치였다며 사건을 제보했다. 어머니가 사건을 제보한 이유는 사고가 단순한 교통사고가 아니었기 때문. 불법 우회전 차량이었던데다가 운전자는 면허도 없던 무면허 운전자로 사고 후 뒷수습조차 제대로 하지 않았다고. 또한 가해 운전자는 어머니가 도착하기 전까지 119에 신고는커녕 "나 교장이었다, 그런 사람 아니다"라며 사과 한마디 없이 뻔뻔한 태도로 일관했다. 이 사고로 초등학교 2학년 여자아이는 얼굴 뼈 골절과 영구치 3개가 빠지는 등 전치 4주의 중상을 입었다. 하지만 한 달 뒤, 사과하고 싶다며 아이의 부모를 찾아온 가해 운전자의 기막힌 2차 망언에 어머니는 또 한 번 분노할 수밖에 없었다. 피해 아동의 가족을 분노하게 만든 가해 운전자의 망언과 운전자의 태연한 모습이 담긴 사고 당일의 영상이 공개된다.


라이브 이슈에서는 친딸을 방임한 것으로도 모자라, 학대를 돕기까지 한 친모의 두 얼굴을 폭로한다. 친모의 사정으로 이모와 이모부에게 맡겨진 피해 아동은 '빙의 치료'를 명목으로 숱한 폭행과 물고문 등 이모에게 끔찍한 학대를 당한 끝에 결국 사망했다. 친모는 아이가 학대당하고 있다는 사실을 몰랐다며 "사망 전날에 멀쩡히 통화도 했다"고 주장했지만, 김동현과 박하선은 "엄마라면 통화할 때 딸의 목소리만 들어도 안다"라며 의구심을 품었다. 이후 경찰 조사를 통해 충격적인 친모의 만행들이 드러나 출연진들의 분노를 자아냈는데, 두 눈이 멍든 아이의 사진을 받았음에도 아이의 피부가 건조해서 그렇다며 외면하고 심지어 학대 도구를 직접 구입 해 이모에게 건네기까지 했다는 것. 게다가 자신의 딸을 살해한 이모와 이모부를 위해 탄원서까지 써줬다는 친모에 김성주는 "이 정도면 그냥 공범인 것을 인정하는 거다"라며 격분했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



