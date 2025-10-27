“일본인이 왜 애국가 불러!” 논란..이정현, “한국인인데” 광복절 사건 해명

기사입력 2025-10-27 09:49


“일본인이 왜 애국가 불러!” 논란..이정현, “한국인인데” 광복절 사건…

“일본인이 왜 애국가 불러!” 논란..이정현, “한국인인데” 광복절 사건…

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이정현이 일본인으로 오해를 받았던 사연을 공개했다.

지난 26일 방송된 MBC '복면가왕'에서는 신입 가왕 '백발백중 명사수'와 가왕석을 두고 맞붙은 복면가수 8인의 무대가 펼쳐졌다.

이날 이정현은 '에겐남' 가면을 쓰고 이승기 노래 '삭제', 봄여름 가을 겨울 노래 'Bravo, My Life!'를 열창하며 깊은 감동을 안겼다.

이정현은 드라마 '미스터 션샤인'에서 독립군을 쫓는 일본 군인 츠다 하사 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼던 배우다. 당시 현실감 넘치는 연기로 "진짜 일본인인 줄 알았다"는 반응을 얻기도 했다.

특히 그는 2018년 광복절 경축식에서 애국가를 제창한 이력으로 다시 주목받았다.

당시 일부 시청자들 사이에서는 "왜 일본인이 광복절에 애국가를 부르냐"는 오해와 항의가 이어지기도 했다.

이에 대해 이정현은 "제가 그 전에 시청자분들게 얼굴을 알렸던 작품들이 모두 일본인 역할이었다. '미스터선샤인'에서 워낙 나쁜 짓을 많이 해서 기억이 안 좋으셨던 것 같다"며 "안 좋은 댓글들도 많이 봤다"고 솔직히 털어놨다.

이어 그는 "사실 외가 쪽에는 국가유공자분들이 많이 계신다며 돌아가신 외할아버님이 6·25 전쟁에 참전 용사라고 밝혔다.


진행자 김성주는 "광복절 경축식에서 애국가를 아무나 부를 수 있는 게 아니다. 국가유공자 후손이기 때문에 가능한 일"이라며 그의 배경을 전했다.

이정현은 "광복절 경축식에서 애국가를 아무나 부를 수 있는 게 아니다. 국가 유공자 후손이기 때문에 부를 수 있었던 거다"라고 힘차게 애국심을 드러냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

2.

85.3% 확률 괜히 나왔겠나…한화 지쳤나요? 사령탑이 답했다 "KS 왔는데"

3.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

4.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

5.

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.