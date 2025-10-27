나영석 PD "글로벌 공개, 부담이었지만"..이수근·은지원·규현 '케냐 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] 나영석 사단의 '케냐 간 세끼'가 공개된다.
오는 11월 25일 첫 공개되는 넷플릭스 새 예능 '케냐 간 세끼'는 믿고 보는 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기다. 케냐의 광활한 대자연과 하나 된 세끼 형제들의 좌충우돌 사파리 접수 여행이 싱싱한 날것의 웃음을 선사한다. 무엇보다 '1박 2일'부터 '삼시세끼' '윤식당' '신서유기' '뿅뿅 지구오락실' '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다' 시리즈 등 레전드 히트작들을 탄생시킨 나영석 사단이 넷플릭스에서 처음 선보이는 예능으로, 나영석 PD와 김예슬 PD가 공동 연출을 맡아 뜨거운 기대를 모으고 있다.
넷플릭스에서의 첫 작품으로 기획된 '케냐 간 세끼'에 대해 나영석 PD는 "처음엔 글로벌로 공개된다는 점이 부담이었지만, 한국 예능 특유의 문법으로 제작한 결과물이 오히려 글로벌 시청자에겐 신선하게 다가가지 않을까 하는 생각이 들었다"라며, "정통적인 버라이어티 예능 작법으로 만들었다. 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"라고 밝혔다. 이어 김예슬 PD는 "넷플릭스에서의 첫 시작인 만큼 가장 에그이즈커밍을 잘 드러낼 수 있고 많은 분들이 기다린 아이템을 하는 것이 맞다고 생각했다"라며, "오랜만에 만난 친구들과의 여행을 주제로 프로그램을 기획했다. 많은 글로벌 시청자분들이 사랑해 주셨으면 하는 마음이다"라며 애정을 드러냈다.
이수근, 은지원, 규현의 아프리카 여행기 '케냐 간 세끼'는 오는 11월 25일 넷플릭스에서 만날 수 있다.
