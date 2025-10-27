한혜진 "일과 사랑? 둘 다 놓치지 않아, '누난 내게 여자야' 멘트는 못 들어봐"

기사입력 2025-10-27 11:44


한혜진 "일과 사랑? 둘 다 놓치지 않아, '누난 내게 여자야' 멘트는 …
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '누난 내게 여자야' MC 한혜진이 자신의 연애 경험을 돌아봤다.

한혜진은 27일 서울 영등포구 여의도 KBS 본관에서 열린 KBS2 예능 '누난 내게 여자야' 제작발표회에서 "저는 일과 사랑을 모두 놓치지 않는 타입"이라고 했다.

이날 첫 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 여성들과 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 남성들의 로맨스를 섬세하게 보여주며, 시청자들의 연애 세포를 자극하는 프로그램이다.

MC로 발탁된 한혜진은 숨은 러브라인도 캐치해 내며 연애 고수의 면모를 보일 예정이다. 그는 "저희가 여성 출연자 분들을 '누나들'이라고 부르고 있다"며 "제작진이 MC들에게 촬영 전에 그 어떠한 정보도 알려 주지 않았기 때문에 (여성 출연자들의) 나이와 직업을 전혀 모르고 있다. 근데 방송을 보면 커리어에만 전념하다 보니 일만 하면서 달려왔다는 이야기가 나온다. 제가 봤을 때 연애와 커리어 두 가지를 다 잘하는 사람이 있는 가 하면, 한 가지에만 몰두하는 사람이 있는 것 같다. 저 같은 경우는 두 가지 모두 놓치지 않고 있다. 어렸을 때부터 모델 일을 해왔는데, 외로운 직업이다. (우영과 수빈과 달리) 무대 위에서 조명은 받지만, 팬들과 가깝게 호흡하는 직업은 아니다. 그런 직업적인 고독감을 연애로 많이 풀지 않았나 싶다"고 전했다.

이어 자신의 연애 경험을 돌아보며 "'누난 여자야'는 들어봤다(웃음). '누난 내게 여자야'는 못 들어봤다. 제가 남자는 아니지 않나. 아무래도 남동생이 있기 때문에 '누나' 소리를 평생 듣고 살았다. 사실 연하남들은 마음에 들면 '누나'라고 부르지 않는다. '누나'라고 부르는 순간 선이 그어지기 때문에, 마음에 들면 이름을 부른다"고 웃으며 말했다.

한편 '누난 내게 여자야'는 27일 오후 9시 50분 KBS2에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

2.

‘우주메리미’ 불법 촬영 연출 논란…시청자 “가해자 중심 서사 불편”

3.

달리기만 하는거였어? 정혜영 “♥션, 요리 아예 안 해…0점” 폭소

4.

400kg 무대장치에 깔린 성악가, 2년 투병 끝에 사망

5.

'공개 열애 두 번' 한혜진 "내가 왜 이제까지 결혼하지 않았는지.." ('누난 내게 여자야')

연예 많이본뉴스
1.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

2.

‘우주메리미’ 불법 촬영 연출 논란…시청자 “가해자 중심 서사 불편”

3.

달리기만 하는거였어? 정혜영 “♥션, 요리 아예 안 해…0점” 폭소

4.

400kg 무대장치에 깔린 성악가, 2년 투병 끝에 사망

5.

'공개 열애 두 번' 한혜진 "내가 왜 이제까지 결혼하지 않았는지.." ('누난 내게 여자야')

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 축구 좌절' 손흥민 유럽 복귀+AC밀란 이적설 종결..."아무것도 없는 루머, 고려하지도 않고 있다"

2.

"야말 이 XX야 더 입 털어봐!" 엘 클라시코 몸싸움 대폭발..."레알은 항상 훔치잖아" 광역 도발→비니시우스 분노의 돌진

3.

'악재가 아닌 호재다.' 첫 완봉승의 기억, 류현진 맞대결도 호투. 2승 ERA 0.78 극강. 임찬규는 우승확률 100% 길을 뚫을까[KS2 포커스]

4.

그렇게 띄워주더니…"손흥민, MLS 신인상은 어려울 듯" 현지 매체 냉정한 평가, 대체 왜?

5.

'자력우승 나 때문에 못 해' LG 4번타자의 자책 → 첫 타석에 문동주의 154km를 쾅! 문보경 마저 부활했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.