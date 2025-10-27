"뭘 달래, 열받아 죽겠는데" 원더독스, 2패면 팀해체 '벼랑끝'…'김연…

|
[고재완의 전지적 기자 시점] "달래라고? 뭘 달래. 열받아 죽겠는데 진짜."
이날 방송에서 필승 원더독스는 슈지츠고와의 경기에서 세트스코어 3대2로 석패했다. 1, 2세트를 따내고도 내리 3세트를 내주는 경기를 하며 IBK기업은행 알토스전에 이어 연패를 떠안았다. 이제 2패를 더하면 팀 해체다. 무난히 승리할 것이라고 예측된 경기였지만 의외의 패배에 김연경 감독도, 선수들도 충격은 더 컸던 것으로 보인다.
이날 방송에서는 또 김연경 감독이 아웃사이트 히터 '넵쿠시' 인쿠시에게 그동안 혹독했던 이유에 대해서도 드러났다. 기업은행 전에서 작전을 제대로 소화하지 못한 인쿠시는 슈지츠 전에서는 잠깐 모습을 드러냈을 뿐이다. 그리고 경기후 팀미팅에서도 김연경 감독은 인쿠시를 콕 찝어 능력에 대해 의문을 제기했다. 여기에 몽골 출신인 인쿠시의 낮은 한국어 능력까지 덧붙여지면서 코너에 몰렸다.
결국 광주여대와의 경기에서 인쿠시는 스타팅 멤버로 출전해 시작부터 완벽한 서브와 백어택으로 김연경 감독의 웃음을 자아냈다. 대학리그 우승팀 광주여대와의 경기에 앞서 김연경 감독은 "3세트 셧아웃 승리를 해야겠다"고 선수들 앞에서 선언했다. 원더독스가 광주여대와의 경기에서 반전의 발판을 마련할 수 있을까. 다음 회 예고를 통해 김연경 감독은 선수 방출제를 언급하기도 했다.
5회 방송 후 공개된 유튜브 채널 '언더독스 라커름'의 '미방분, 충격적인 2패 후 생각이 많아진 신인감독 김연경'라는 제목의 영상에서 원더독스의 스태프들은 김연경 감독에게 실망한 선수들을 "달래줘라"고 웃으며 말했다. 하지만 김연경 감독은 특유의 시크한 말투로 "달래라고? 뭘 달래. 열받아 죽겠는데 진짜"라고 말해 특유의 승부근성을 드러내기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com