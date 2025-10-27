윤세아, 블핑 지수Xalo 한정판 스니커즈 선물에 핑크빛 미소[SCin스타]

기사입력 2025-10-27 14:00


윤세아, 블핑 지수Xalo 한정판 스니커즈 선물에 핑크빛 미소[SCin스…

[스포츠조선 조민정 기자] 윤세아가 지수에게 받은 선물에 고마움을 표했다.

윤세아는 27일 자신의 SNS 스토리를 통해 지수와 알로 요가가 협업한 스니커즈 세트를 공개했다. 핑크 컬러의 '선셋 스니커즈(Sunset Sneaker)'와 양말, 볼캡 등이 담긴 패키지가 고스란히 포착됐다. 특히 'alo ♥ JISOO'라는 문구가 새겨진 깔끔한 디자인이 눈길을 끈다.

이번 협업 제품은 지난 22일 출시된 한정판으로 지수의 시그니처 컬러인 '블룸 핑크(Bloom Pink)' 스웨이드 위에 지수가 직접 그린 캐릭터 '슈몬(Shumon)' 참 장식이 포인트로 더해졌다.

윤세아와 지수는 2021년 방송된 '설강화: snowdrop'에서 호흡을 맞춘 인연이 있다.

한편 윤세아는 드라마와 예능 등을 통해 활발히 활동을 이어가고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



