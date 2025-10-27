윤세아, 블핑 지수Xalo 한정판 스니커즈 선물에 핑크빛 미소[SCin스…

조민정 기자
기사입력 2025-10-27 14:00
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)
유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]
[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)
이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"
손담비♥이규혁, '월세 1천만원' 신혼집 떠난다 "곧 이사"
다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나
치리노스 대변수, 위기의 한화를 살려준 마지막 한줄기 빛이 될 것인가
'이우진 드래프트'인줄 알았는데...한국전력의 반전 선택, '제2의 허수봉' 고졸 신인 방강호 품었다 [외발산동 현장]
문동주 선발에 한화는 잘치는데... 24일 휴식 걱정 속 8대2 승리. 박해민의 한줄평 "LG의 야구를 잘 보여준 1차전이 아니었나."[잠실 코멘트]
1차전부터 터졌는데 오른손 3명은 무안타라니... 류현진에게 쳐야 우승이 가까워진다[KS2 포커스]