‘정자매’ 제시카·크리스탈, 다정한 손 맞잡고…자매 케미 ‘훈훈’[SCin스타]

기사입력 2025-10-27 16:17


‘정자매’ 제시카·크리스탈, 다정한 손 맞잡고…자매 케미 ‘훈훈’[SCi…

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 제시카가 친동생인 가수 겸 배우 정수정(크리스탈)의 생일을 축하했다.

제시카는 최근 자신의 SNS에 "내가 제일 좋아하는 강아지 생일 축하해. 계속 귀엽고 엉뚱하길"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 제시카와 크리스탈은 벽에 기대 포즈를 취하고 있으며 정자매다운 힙한 패션과 여전한 미모로 시선을 사로잡는다. 또 다른 컷에서는 손을 잡고 걸으며 다정한 자매의 분위기를 드러냈다.

제시카는 지난해 중국 걸그룹 재데뷔 오디션 프로그램 '승풍파랑적저저'에서 최종 2위를 차지한 후 한국과 중국을 오가며 활발히 활동하고 있다. 배우로 활동 중인 크리스탈은 올 하반기 개봉 예정인 영화 출연을 앞두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



