이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고마워"

기사입력 2025-10-27 17:11


이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고…

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고…

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고…

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고…

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고…

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고…

[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 이용식이 손녀와 함께 행복한 시간을 보냈다.

이용식의 딸 이수민은 "후쿠오카 한인교회에서 초대해주셔서 이엘이의 첫 해외를 의미 있게 다녀왔다"면서 사진을 게재했다.

사진 속 손녀 이엘 양과 첫 해외여행에 행복한 미소를 짓고 있는 할아버지 이용식의 모습이 담겨있다.

유아용 청력 보호 귀마개를 한 채 외할머니 품에 안겨 있는 이엘 양. 이용식은 손녀를 보며 미소를 지었고, 그런 외할아버지의 모습이 웃긴 듯 외할아버지를 응시한 채 함박미소를 짓고 있는 이엘 양의 모습이 눈길을 끈다.

또한 이용식은 손녀가 이동 중 지루하지 않도록 책을 읽어주는 등 남다른 손녀 사랑을 드러내 이목을 집중시켰다.

이수민은 "비행을 즐겨준 이엘아 너무 고마워"라며 첫 비행을 즐겨준 딸에게 고마운 마음을 드러냈다.

앞서 이용식은 최근 손녀를 위해 다이어트를 하며 약 19kg을 감량한 것으로 알려져 화제를 모았다.

한편 이용식 딸 이수민은 트로트 가수 원혁과 지난해 4월 결혼, 지난 5월 첫 딸 이엘이를 품에 안았다. 이수민 원혁 부부는 이엘 양 육아를 위해 이용식의 평창동 100평대 집에 함께 거주 중이다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

2.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

3.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

PS 12경기 타율 0.093인데도 월드시리즈까지 선발 출전중. 로버츠의 뚝심 "수비력을 생각하면 그가 최적이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.