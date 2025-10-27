김남길 또 망가졌다..이모님 비주얼+폭식에 "소속사 사장님 극대노"(황제…

김남길 또 망가졌다..이모님 비주얼+폭식에 "소속사 사장님 극대노"(황제성)

기사입력 2025-10-27 17:46


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 김남길이 장발에 곱슬머리를 한 리얼한 모습으로 또 다시 유튜브에 출연해 동료들마저 한목소리로 걱정했다.

27일 '오늘부터 황제성' 채널에는 "남자 셋 이서 맥주 한 캔으로 2시간 파티!! (삼겹살&비빔면)" 제목의 영사잉 공개됐다.

이날 황제성이 초대한 출연자는 배우 김남길과 코미디언 나선욱.

황제성은 자연미가 넘쳐 흐르는 김남길을 소개하며 "홍대에서 빈티지샵 20년한 사장님 모셨다"고 너스레를 떨다가 "여기서 출연료 제일 많은 형이 왔다"고 했다.

김남길은 "공식적인 자리가 아니니까 너무 편하다. 난 이런 자리 너무 좋아한다"며 "제일 말 많은 형이라고 소개했으면 상처받을뻔 했는데 출연료 이야기해줘서 고맙다"고 웃었다.

이날 김남길은 삼겹살과 그 기름에 볶은 김치, 그리고 볶음밥에 비빔면까지 설레는 마음으로 마음껏 먹는 모습.


황제성은 "형 작품 들어가신다면서요. 소속사 사장님 드잡이 들어간다"라고 걱정했지만 김남길은 "추석 지나고 바로 들어간다. 난 먹는게 너무 좋아. 추석 때 안먹어야 하는게 힘들 것 같다"고 걱정?다.

김남길은 비빔면 조리를 위해 주방을 오가고, 그 뒷모습을 본 황제성이 "머리까지 기니까 키 큰 주방 이모님 같다"고 팩폭을 날렸다.


김남길과 나선욱은 드라마 '열혈사제'에 함께 출연하면서 친해졌고, 황제성과는 과거 MBC '선덕여왕' 비담 시절에 연을 맺었다.


황제성은 "당시에 리포터로 '선덕여왕' 촬영장을 갔는데 촬영이 늦어져서 인터뷰를 못하고 다음날 또 갔었다. 그때 폭설이 내려서 너무 추웠는데 오래 대기했다. 그때 형도 신인이었는데 '괜찮냐. 안 힘드냐'고 걱정해준게 너무 고마웠다. 그 이후 형이 연말마다 하는 자선쇼에 MC를 부탁해서 늘 참여해 절친이 됐다"고 설명했다.


김남길은 평소 맥주 1캔도 잘 못마시는 주량. 그래서 "짠한형 나가고 싶은데 너무 술을 못마셔서 못나간다"고 털어놓기도 했다.

앞서 김남길은 추성훈 유튜브에 꾸미지 않은 모습 그대로 출연해 논란을 일으킨 바 있다. 당시 네티즌들은 추성훈에게 "김남길 허락 받고 찍어 올린 게 맞느냐"고 항의하기도 해 웃음을 안긴 바 있다.

lyn@sportschosun.com

