김남길 또 망가졌다..이모님 비주얼+폭식에 "소속사 사장님 극대노"(황제…

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 김남길이 장발에 곱슬머리를 한 리얼한 모습으로 또 다시 유튜브에 출연해 동료들마저 한목소리로 걱정했다.
27일 '오늘부터 황제성' 채널에는 "남자 셋 이서 맥주 한 캔으로 2시간 파티!! (삼겹살&비빔면)" 제목의 영사잉 공개됐다.
황제성은 자연미가 넘쳐 흐르는 김남길을 소개하며 "홍대에서 빈티지샵 20년한 사장님 모셨다"고 너스레를 떨다가 "여기서 출연료 제일 많은 형이 왔다"고 했다.
김남길은 "공식적인 자리가 아니니까 너무 편하다. 난 이런 자리 너무 좋아한다"며 "제일 말 많은 형이라고 소개했으면 상처받을뻔 했는데 출연료 이야기해줘서 고맙다"고 웃었다.
이날 김남길은 삼겹살과 그 기름에 볶은 김치, 그리고 볶음밥에 비빔면까지 설레는 마음으로 마음껏 먹는 모습.
김남길은 비빔면 조리를 위해 주방을 오가고, 그 뒷모습을 본 황제성이 "머리까지 기니까 키 큰 주방 이모님 같다"고 팩폭을 날렸다.
김남길과 나선욱은 드라마 '열혈사제'에 함께 출연하면서 친해졌고, 황제성과는 과거 MBC '선덕여왕' 비담 시절에 연을 맺었다.
앞서 김남길은 추성훈 유튜브에 꾸미지 않은 모습 그대로 출연해 논란을 일으킨 바 있다. 당시 네티즌들은 추성훈에게 "김남길 허락 받고 찍어 올린 게 맞느냐"고 항의하기도 해 웃음을 안긴 바 있다.
