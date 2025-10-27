'손예진 실물 본' 고준희 아빠, "손예진은 확실히 다르더라"...딸 미…

'손예진 실물 본' 고준희 아빠, "손예진은 확실히 다르더라"...딸 미모 비교 폭로

[스포츠조선 김수현기자] 공군 파일럿 출신인 배우 고준희의 아빠가 '손예진 실물' 후기로 눈길을 끌었다.

27일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '174cm 고준희 뭐 먹고 컸니?! 엄마표 김밥 특급 레시피 공개'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.


고준희는 "나는 날 때부터 컸다. 우리가 아빠가 키가 크지 않냐"라 했고 아빠는 "신체조건은 날 닮았고, 얼굴은 엄마를 닮았다. 얼굴이 날 닮았으면 힘들었을텐데"라며 너스레를 떨었다.

그러면서도 '내 딸이지만 예쁘게 생겼다 느낀 적 있냐'는 질문에는 두 사람 다 조용해졌다. 아빠는 "고1 때 연예인 하겠다 했을 때 끼가 없다 했다"라 밝혔다.


고준희는 "끼라고 좋게 말해줬는데 그 당시에는 얼굴이 아니라 했다. 아빠는 비행기에서 연예인들 많이 봤지 않냐. 아빠는 '연예인할 정도는 아니다'라 했었다"라고 폭로했다.

아빠는 "사실 비행기에서 손예진 배우를 봤는데 머릿결이 다르더라. '아 확실히 다르다' 느꼈다. 그런데 우리 딸이 그런 걸 하리라고 생각도 못했다"라 전했다.

shyun@sportschosun.com

