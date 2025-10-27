"죽을 것 같았다"…백지연, 유독가스 마시고 응급실行 '아찔'(지금백지연)

최종수정 2025-10-27 22:19

"죽을 것 같았다"…백지연, 유독가스 마시고 응급실行 '아찔'(지금백지연…

[스포츠조선 고재완 기자] 아나운서 출신 방송인 백지연이 최근 유독가스를 흡입해 응급실을 찾았던 아찔한 경험을 공개했다.

27일 백지연의 유튜브 채널 '지금 백지연'에는 "응급실에서 힘들어하던 백지연을 일으킨 의사의 한마디"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백지연은 "얼마 전에 직접 겪은 황당한 일"이라며 "요즘 격무에 시달려 너무 피곤해서 하루는 아무것도 안 하고 쉬자고 마음먹었다. 점심을 먹고 닭고기를 손질했는데, 사용한 가위를 끓여서 소독하려고 냄비에 넣었다. 알람을 맞추려 했는데 마침 전화가 와서 통화하다가 잊고 그대로 잠들었다"고 설명했다.

잠든 사이, 가위 손잡이의 플라스틱이 녹아내리며 유독가스가 발생했다. 그는 "코끝에 매캐한 냄새가 확 스쳤다. 눈을 뜨니 집 안 가득 독한 화학약품 냄새가 났다. 죽을 것 같아서 창문을 열고 환기를 시키고 밖으로 나왔는데도 가슴이 뻐근하고 두통이 심했다"고 말했다.

상황이 심각해지자 백지연은 의사 친구에게 전화를 걸었다. 그는 "응급실에 가야 한다는 말을 듣고도 '민폐일까 봐 괜찮다'고 했다. 그런데 친구가 '지금은 괜찮아 보여도 치명적인 손상이 있을 수 있으니 꼭 병원에 가야 한다'고 했다"며 당시를 떠올렸다.


"죽을 것 같았다"…백지연, 유독가스 마시고 응급실行 '아찔'(지금백지연…
결국 응급실로 향한 백지연은 검사 결과를 기다리며 "후회, 자책, 자괴감이 한꺼번에 밀려왔다"고 고백했다. "내가 왜 그랬을까, 바보 같은 짓을 했다 싶었다. 폐에 치명상이 있으면 어쩌나 걱정돼서 너무 괴로웠다"고 덧붙였다.

그는 "그때 담당 의사 선생님이 제게 '괜찮아요. 이런 일로 오시는 분 많아요'라고 하셨다"며 눈시울을 붉혔다. "그 한마디가 정말 큰 위로가 됐다. 천사가 따로 없었다. 나도 앞으로 나 자신에게, 그리고 주변 사람들에게 '괜찮아'라는 말을 해줄 수 있는 사람이 되어야겠다고 다짐했다"고 말했다.

한편 백지연은 1988년 MBC '뉴스데스크'에서 한국 방송사상 첫 여성 메인 앵커로 발탁돼 최연소 최장수 앵커 기록을 세운 언론계의 상징적 인물이다. 이후 프리랜서 선언 후 작가, 배우, 강연자로 활동을 이어가고 있다. 1995년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있으며, 2023년 아들이 정몽원 HL그룹 회장의 차녀와 결혼해 화제를 모으기도 했다. 최근에는 유튜브 채널 '지금 백지연'을 통해 삶과 생각을 진솔하게 전하며 활발히 소통 중이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

3.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

4.

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고마워"

5.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

3.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

4.

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고마워"

5.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

2.

국정감사 불려간 KBO총장, 안전사고 + 총재 법인카드 지적 "야구장 안전 신경써 챙기겠다"

3.

"류현진 한명 남았네" 19년전 독수리군단 이끈 국민감독 '한화 응원' 잠실 찾았다! 김경문 감독과 '해후' [잠실스케치]

4.

2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]

5.

'어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 득점 NO 인정, 결국 '송범근 자책골' 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.