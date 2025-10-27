윤정수♥원진서, 결혼 1달 앞두고 합가 "같이 살만한지 예행연습" ('조…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 윤정수가 결혼을 한 달 앞두고 원진서와 합가를 했다고 밝혔다.
이에 윤정수는 "합가를 했다. 한 8일 정도 됐다. 집에 완벽하게 온 건 아니다. 결혼이 한 달 정도 남아서 예행연습 하고 있다"면서 "같이 살만 한지 아닌지 연습하고 있다"고 했다. 찌릿한 표정의 원진서와 "합가 하셨으니 말을 더 조심하셔야 할텐데"라는 제작진.
마이크를 달던 윤정수는 "아내도 마이크 달아야 하냐"고 물었다. 제작진은 윤정수의 자연스러운 호칭에 "이제 아내라고 부르신다"고 했고, 윤정수는 "그 단어가 편하다"고 했다.
윤정수는 "같이 살게 돼서 짐도 정리가 돼야 한다. 아내 짐도 들어와야 한다"면서 "짐 정리 좀 해서 플리마켓에 팔려고 한다"고 했다. 이때 알뜰살뜰한 원진서와 달리 흥청망청 소비하는 윤정수는 "아내가 하자고 하니까 따라 주고 싶기는 한데 나는 안 팔고 싶다. 물건마다 역사도 있고 사정도 있는데 아쉽다"고 했다.
그러자 원진서는 "비울 줄 알아야 채워지는 법이다. 짐이 진짜 너무 많다"면서 "짐을 싹 다 정리하고 빈손으로 돌아오는 게 목표다"고 했다.
