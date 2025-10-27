'파일럿 출신' 고준희父 "딸 미모, 연예인할 정도 아냐…손예진 실물보니…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 고준희의 아버지가 딸의 데뷔 초를 회상하며 배우 손예진의 실물을 언급해 화제를 모았다.
공군 파일럿 출신인 고준희의 아버지는 과거 비행 근무 중 비행기 안에서 연예인들을 자주 봤다고 회상했다. 그는 "비행기 안에서 배우 손예진 씨를 본 적이 있다. 머릿결 자체가 다르더라. 확실히 '아, 연예인은 뭔가 다르구나' 싶었다. 그래서 우리 딸이 그런 일을 하리라고는 상상도 못 했다"고 털어놨다.
이에 고준희는 "아빠가 그때도 '너는 연예인 얼굴은 아니다'라고 했었다. 비행기에서 연예인들을 많이 보시고 비교하신 거다"라고 웃었다.
한편 어머니는 "준희가 어릴 때 악기를 배우느라 바쁠 때, 학교 앞에서 김밥을 자주 먹였다. 드라마 촬영할 때도 한식을 챙겨줬다"며 딸에 대한 애정을 전했다. 고준희는 "중국 드라마 찍을 때도 엄마가 계속 와서 밥을 해주셨다"며 감동적인 에피소드를 덧붙였다.
'딸이지만 예쁘다고 느낄 때가 있냐'는 질문에 아버지는 잠시 머뭇거리다 "지금은 예쁘다. 하지만 그땐 몰랐다"고 웃음을 터뜨렸다. 이에 고준희는 "그때는 연예인 얼굴 아니라고 하더니, 이제 와서 예쁘다고 하시네"라며 장난스럽게 응수했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com