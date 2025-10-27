'파일럿 출신' 고준희父 "딸 미모, 연예인할 정도 아냐…손예진 실물보니 확실히 다르더라"(고준희GO)

기사입력 2025-10-28 06:11


'파일럿 출신' 고준희父 "딸 미모, 연예인할 정도 아냐…손예진 실물보니…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 고준희의 아버지가 딸의 데뷔 초를 회상하며 배우 손예진의 실물을 언급해 화제를 모았다.

27일 고준희의 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "174cm 고준희 뭐 먹고 컸니?! 엄마표 김밥 특급 레시피 공개"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 고준희가 부모님과 함께 김밥을 만들며 가족과 담소를 나누는 모습이 담겼다. 고준희는 "내가 고등학교 1학년 때 연예인 하겠다고 했을 때, 아빠가 '끼가 없다'고 했다"고 폭로했다. 이에 아버지는 "솔직히 그땐 얼굴만 봐서는 연예인 할 정도는 아니라고 생각했다"며 웃었다.

공군 파일럿 출신인 고준희의 아버지는 과거 비행 근무 중 비행기 안에서 연예인들을 자주 봤다고 회상했다. 그는 "비행기 안에서 배우 손예진 씨를 본 적이 있다. 머릿결 자체가 다르더라. 확실히 '아, 연예인은 뭔가 다르구나' 싶었다. 그래서 우리 딸이 그런 일을 하리라고는 상상도 못 했다"고 털어놨다.

이에 고준희는 "아빠가 그때도 '너는 연예인 얼굴은 아니다'라고 했었다. 비행기에서 연예인들을 많이 보시고 비교하신 거다"라고 웃었다.


'파일럿 출신' 고준희父 "딸 미모, 연예인할 정도 아냐…손예진 실물보니…

'파일럿 출신' 고준희父 "딸 미모, 연예인할 정도 아냐…손예진 실물보니…
고준희의 아버지는 "신체조건은 나를 닮았고 얼굴은 엄마를 닮았다. 얼굴이 나를 닮았으면 힘들었을 거다"라고 너스레를 떨었고 고준희는 "우리 아빠는 유튜브를 안 했으면 심심해서 어쩔 뻔했나 싶다"며 아버지의 입담을 칭찬했다.

한편 어머니는 "준희가 어릴 때 악기를 배우느라 바쁠 때, 학교 앞에서 김밥을 자주 먹였다. 드라마 촬영할 때도 한식을 챙겨줬다"며 딸에 대한 애정을 전했다. 고준희는 "중국 드라마 찍을 때도 엄마가 계속 와서 밥을 해주셨다"며 감동적인 에피소드를 덧붙였다.

'딸이지만 예쁘다고 느낄 때가 있냐'는 질문에 아버지는 잠시 머뭇거리다 "지금은 예쁘다. 하지만 그땐 몰랐다"고 웃음을 터뜨렸다. 이에 고준희는 "그때는 연예인 얼굴 아니라고 하더니, 이제 와서 예쁘다고 하시네"라며 장난스럽게 응수했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

3.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

4.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

5.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

3.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

4.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

5.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

2.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

3.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.