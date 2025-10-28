임정희, '44세'에 자연임신...6세 연하 훈남 ♥남편과 태교법 공개 ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2025-10-28 00:16


임정희, '44세'에 자연임신...6세 연하 훈남 ♥남편과 태교법 공개 …

임정희, '44세'에 자연임신...6세 연하 훈남 ♥남편과 태교법 공개 …

임정희, '44세'에 자연임신...6세 연하 훈남 ♥남편과 태교법 공개 …

[스포츠조선 정안지 기자] 44세에 자연임신 소식을 전한 가수 임정희의 출산 모습이 공개된다.

27일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 방송 말미에는 임정희의 출산 모습이 예고됐다.

이날 임정희는 "곧 아기 엄마가 될 임정희다"고 인사했다. 임정희는 2023년 10월 6살 연하의 발레리노 김희현와 결혼했다. 이후 지난 5월 임정희는 "반가운 소식 전해드린다. 아기 천사가 찾아왔다. 조심스럽게 임신 초기를 보내고 지금은 23주 차가 됐다"면서 결혼 2년만에 자연임신 소식을 알려 많은 이들의 축하를 받았다.


임정희, '44세'에 자연임신...6세 연하 훈남 ♥남편과 태교법 공개 …
또한 이날 임정희는 "6연승 가왕을 했다"며 트로피를 자랑, 그러자 남편도 "피트니스 부분 1등을 했다"면서 트로피와 함께 탄탄한 복근을 뽐냈다. 이에 임정희는 "볼 때마다 너무 좋다"며 웃었다.

이어 6살 연상연하 멋쟁이 부부의 남다른 태교법도 공개됐다. 임정희는 피아노를 치며 노래를 불렀고, 남편은 음악에 맞춰 발레를 선보여 눈길을 끌었다.

출산 당일, 남편은 "나올 때가 됐는데"라며 수술실 앞에서 기다리며 잔뜩 긴장했고, 그 순간 아이 울음 소리와 함께 놀라는 남편의 모습이 예고됐다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

3.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

4.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

5.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

3.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

4.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

5.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 초비상, 월드컵 영웅+대한민국 간판 10번+한국 최초 혼혈 최악 사태...모두 강등 최대 위기

2.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

3.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

4.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

5.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.