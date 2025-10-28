신동엽, 토니안 열애史 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

기사입력 2025-10-28 07:33


신동엽, 토니안 열애史 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

[스포츠조선 이유나 기자] H.O.T 완전체가 짠한형에서 뭉쳤다.

27일 짠한형에는 "단지 널 사랑해..H.O.T. 완전체, 희귀영상 무한 방출합니다" 제목의 영상이 공개됐다.

이날 출연자는 문희준, 강타, 토니안, 장우혁, 이재원 H.O.T 5명의 멤버 전원.

신동엽은 SM 엔터테인먼트에 함께 몸 담았더 선배로서 뭉클한 마음을 드러냈다.

그는 "5명 완전체로 보는건 너무 오랜만이다. 따로는 봤는데 지금 심장이 벌렁벌렁하다"며 "유일하게 재원이랑만 술을 따로 못 먹어봤다"며 반가워했다.

멤버들도 "우리도 5명이서 술 마시는건 오랜만이고 방송에서 술마시는건 생애 처음"이라며 행복해했다.

문희준은 "우리 팀은 유리구슬 같다. 서로 너무 조심스럽다. 그래서 정확한 이야기를 서로 못한다"고 털어놨다. 이에 신동엽은 "그게 오히려 방탄 유리가 된 거다. 서로 조심스러웠기에 많은 시간이 지났어도 다시 뭉칠 수 있는 것"이라고 덕담했다.

토니안은 '멤버들간에 이견이 있을 때 어떻게 했느냐'는 질문에 "롤이 많은 사람들끼리 이야기해서 푸는게 낫지 않나 했다. 리더 문희준, 리드보컬 강타, 메인댄서 우혁이 셋이 이야기 해서 풀게 했다. 사공이 많으면 잘 안되니까 롤이 좀 많은 친구들끼리 합의를 하는게 맞지 않을까. 사실 재원이는 막내라서 빠져도 된다고 생각한거고 저는 실제로 팀에서 제 롤이 애매하다고 생각했다"고 털어놨다.


신동엽, 토니안 열애史 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

문희준이 "토니가 가슴이 시커매져 있지 않을까. 표현을 잘 안한다. 딱 한마디 해야할 때 절대 안한다"고 털어놓자 신동엽은 "멤버들이 뛰어나다고 생각했나. 그래서 계속 다른 여자분을 만나게 됐구나. 마음 고생 좀 했구나. 여자친구가 '아니야 오빠가 최고야'라고 말해준거 아니냐"라고 너스레를 떨었다. 토니안은 "깔끔한 정리였다"며 "(여자친구가) 위로가 많이 됐던 것 같다"고 유연하게 받아 넘겼다. 이에 문희준은 "상상도 못한 결말"이라고 받아쳐 웃음을 유발했다.

앞서 토니안은 2017년 '미운우리새끼'에 출연해 "지금까지 교제해본 여자 연예인이 총 5명"이라고 자신의 연애사를 솔직하게 고백한 바 있다. 당시 샘 오취리 집에서 강남이 토니안에게 "형 연예인 (여자친구) 몇 명 만났냐"고 묻자 토니안은 "다섯명 정도, 많이 안 만났어"라며 "나이가 마흔인데 20년 동안 5명이면 많은 거 아니잖아"라고 답했다. 이에 샘 오취리는 "연예인만 5명 만나봤다는 거지"라고 다시 한번 확인했다. 토니안은 "일반인 여성 분은 못 만나봤다. 깊게 만나본 사람은 없다. 엄마에게 보여준 사람은 2명이다"라고 답했다. 하지만 VCR을 보던 토니안의 어머니는 "아냐, 더 돼"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.

토니안이 그간 공식적으로 열애를 인정한 상대는 걸스데이의 혜리 뿐이다.

한편 H.O.T는 오는 11월 22일과 23일 인스파이어 아레나에서 'HANTEO MUSIC FESTIVAL in Korea 인천' 공연으로 6년만에 뭉친다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

2.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

3.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

4.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

5.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

연예 많이본뉴스
1.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

2.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

3.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

4.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

5.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

2.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 조기 강판, 벼랑 끝에 몰린 이글스

3.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

4.

"류현진 한명 남았네" 19년전 독수리군단 이끈 국민감독 '한화 응원' 잠실 찾았다! 김경문 감독과 '해후' [KS인터뷰]

5.

2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.