'가계정' 폭탄 발언한 ★아이돌…“솔직히 없는 사람 없을걸요”

기사입력 2025-10-28 16:37


[스포츠조선 김준석 기자] 르세라핌 홍은채가 이례적으로 'SNS 가계정(부계정)'을 솔직하게 고백했다.

27일(현지시간) 미국 매거진 배니티 페어(Vanity Fair) 는 공식 유튜브 채널을 통해 르세라핌 멤버들이 '진실게임'을 진행하는 영상을 게재했다.

영상 속 '누군가를 염탐하기 위해 가계정을 만들어본 적 있냐'는 질문에 홍은채는 "궁금하시냐. 제가 궁금하시냐"고 장난스럽게 되물으며 웃음을 자아냈다.

허윤진이 "그런 적 있냐"고 묻자 홍은채는 "솔직히 없는 사람 없을걸요. 그런 사람 없을 것 같아요"라고 솔직하게 답해 멤버들을 놀라게 했다.

이어 "그렇지만 찾지 말고, 궁금해하지도 마시라"며 "있었다가 없었다가, 없었다가 생길 때도 있다. 궁금한 소식이 있을 때마다 생기기도 하는 게 계정이다"라고 솔직히 말했다.

이에 멤버들은 "그럼 지금은 없다는 거냐", "있을 거라고 생각하면 있는 거고, 아니면 아닌 거지 뭐"라며 열띤 해석을 이어갔다.

보통 SNS 가계정은 연예인들이 몰래 연애를 하거나, 사담을 나누는 개인 소통 창구로 이용되는 경우가 많고, 종종 가계정이 들통 나거나 비공개 연애가 노출되는 사례도 있어 업계에서는 가계정에 대한 언급을 꺼리는 분위기다.

이 때문에 홍은채의 솔직한 발언은 팬들 사이에서 "이례적인 발언이다", "홍은채답게 쿨하다"는 반응을 이끌어냈다.


한편 홍은채는 "다른 멤버와 24시간만 삶을 바꿀 수 있다면?"이라는 질문에는 김채원을 꼽으며 "아담하고 귀여운 키로 지내보고 싶다"고 답해 또 한 번 폭소를 유발했다.

