'아들상' 박보미 "15개월 아들, 온몸 경직되더니 내 품에서 떠나" ('우아기')

[스포츠조선 이게은기자] 국내 최초 출산 중계 버라이어티, TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서 배우 박보미가 2년 전 겨우 15개월 된 아들을 떠나보낸 심정을 밝힌다.

오늘(28일) 밤 10시에 방송되는 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요(연출 이승훈 김준/작가 장주연)'에서는 '출산특파원' 박수홍&장서희가 배우 박보미&전 축구선수 박요한 부부와 만난다. 박보미는 이경규 딸 이예림의 소개팅으로 박요한과 만나게 됐다고 전했다. 장서희는 "이렇게 만날 수도 있구나. 나는 소개팅 몇 번 해봤는데도 잘 안 되더라. 내가 마음에 들어 하면 그 사람이 마음에 안 들어 하고, 내가 별로면 그 사람이 마음에 들어 하고..."라며 엇갈린 러브라인 경험 공개와 함께 한탄했다.


이에 박보미는 "저도 그랬었다"라며 공감했고, 남편 박요한은 "이 이야기는 오늘 처음 듣는다. 좋아하는 사람이 있었다는 게...당연히 있었겠지만 좀 새롭다"라고 폭풍 질투심을 드러냈다. 그러자 박보미는 "남편을 딱 만났는데, 자신감 있는 모습이 멋있었다. 첫 만남에 4시간 동안 수다를 떨었다"며 남편을 띄워줘(?) 다시 한 번 장서희의 부러움을 자아냈다.

한편, 박보미&박요한 부부는 15개월 만에 하늘나라로 떠난 첫 아들 시몬이를 떠올리며 눈물을 쏟았다. 박수홍은 "그 슬픔을 들었을 때 전국민이 너무 놀랐다"며 위로했다. 아들 생각만으로도 눈시울이 붉어진 박보미는 "아이가 품 안에서 갑자기 몸이 경직되면서 축 늘어지더라. 남편한테 '시몬이 죽은 거 같아. 애가 안 일어나'라고 울면서 얘기했다"고 당시를 떠올렸다. 박요한도 끝내 오열했고, 부부의 깊은 슬픔에 '출산특파원' 박수홍과 장서희도 함께 눈물을 떨궜다.

이후 약 2년 만에 박보미&박요한 부부에게는 또 다른 천사가 찾아왔다. 둘째 딸을 품은 두 사람에게 많은 응원과 축하가 쏟아진 가운데, 박보미&박요한 부부의 출산 이야기는 오늘(28일) 화요일 밤 10시 방송되는 국내 최초 출산 중계 버라이어티 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서 만날 수 있다.

