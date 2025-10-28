[인터뷰③] '하얀 차' 정려원 "이정은 선배, 좋은 어른이자 선배…내가…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정려원이 영화 '하얀 차를 탄 여자'에서 함께 호흡을 맞춘 선배 이정은을 향한 존경심을 드러냈다.
연출을 맡은 고 감독은 JTBC 드라마 '검사내전', '로스쿨', '기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편', '마이 유스' 등으로 대중과 만나왔다. 고 감독의 입봉작 '하얀 차를 탄 여자'는 개봉에 앞서 제22회 샌디에고 국제영화제, 제66회 런던 영화제, 제26회 부천국제판타스틱영화제 등에 초청되며 기대를 높였다.
정려원은 극 중 혼란스러운 기억 속에서 진실을 찾는 작가 도경을 연기했다. 그는 "원래 영화가 아니라, 추석에 나오는 1-2부작 단막극이었다. 보통 방송 감독님들이 입봉을 하게 될 때 단막극을 선보이고, 미니시리즈로 데뷔하는 게 코스라고 하더라. 고 감독은 제가 '검사내전'을 촬영할 당시 조연출이었다. 고 감독에 뭐라도 도움이 됐으면 하는 마음에 단막극 언제 하는지 물어봤다"고 말했다.
또 이정은과의 연기 호흡에 대해 "선배는 너무 좋은 사람이자, 좋은 어른"이라며 "제가 힘든 일이 있을 때 선배한테 모든 걸 쏟아부으며 울어도 이해해 주신다. 선배가 해주시는 말을 따라 하고 싶어도, 삶을 바라보는 태도에서 나오는 거라 감히 따라 하지 못한다"며 "그분의 인생에서 뭔가 함께 만들 수 있었다는 그 자체가 제겐 큰 행운이다"고 전했다.
