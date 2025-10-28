브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 브라이언이 귀농한 시골 주택에서 마을 잔치를 열었다.

28일 브라이언의 유튜브 채널에서는 '귀농한 시골 마을에 마을 잔치 열었습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

경기도 평택에 300평 단독주택을 지은 브라이언은 최근 유튜브를 통해 귀농 생활에 도전했다. 이날도 평택 집이 아닌 임실 주택으로 퇴근한 브라이언. 브라이언은 "제가 지난주에 떡을 돌리지 않았냐. (마을 사람들을) 초대해서 오늘은 하우스 파티 분위기로. 집들이 같은 느낌"이라며 마을 주민들과 집들이를 하기로 했다.

임실에 도착한 브라이언은 "인간들이 싫다. 그래서 임실에 오게 되는 거 같다"며 "난 시골도 별로 안 좋아하는데 임실에 오는 이유는 인간들이 별로 없다. 인간이 최악이다. 전쟁나게 만들지 종교 얘기하지, 정치 얘기하지. 그거 때문에 싸움이 나지 않냐. 그냥 동물처럼 사랑만 하면 되는데"라고 토로했다.


직접 마을을 돌아다니며 사람들을 파티에 초대한 브라이언. 한 자리에 모인 마을 사람들은 서로 안부를 나누며 반가워했다. 브라이언의 집에 하나 둘씩 들어온 마을 사람들은 브라이언에게 귀한 치즈를 선물해주기도 했다.

이에 맛있는 음식으로 화답한 브라이언. 브라이언은 "오늘 파티 와주신 거 너무 감사하다. 제가 임실 온지는 한 달 정도 됐지만 이렇게 또 따뜻하게 저를 반겨주시고 받아주셔서 너무 감사하고 오늘은 뭐 이벤트 같은 건 특별한 건 아닐 텐데 동네 분들하고 맛있는 식사를 하면서 대화도 하고 친해지면서 마음 편하게 시간 보내면 된다"고 인사했다.

이에 마을 주민은 "친구들도 데리고 와서 마을에 살게 해라. 사람 구경 좀 하고 살자. 빈 집도 한 채 있다"고 말해 브라이언을 혹하게 하기도 했다.

