이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 아들 준후 군의 어린 시절 모습을 추가로 공개했다.
28일 이민정의 유튜브 채널에서는 '소통의 신 이민정의 인생 첫 Q&A 별걸 다 대답해줌'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이어 준후 군의 영상이 추가로 공개됐다. 26개월이었던 준후 군은 엄마 이민정과 함께 웃는 모습. 엄마와 함께 웃고 있는 준후 군은 아빠 이병헌과 엄마 이민정을 똑닮은 비주얼로 시선을 모은다.
또 다른 팬은 "준후는 서이 잘 봐주냐"고 물었고 이민정은 "그렇다. 너무 잘 봐줘서 감동할 정도"라고 밝혔다.
|
자신의 과거 사진을 보던 이민정은 외모 망언을 하기도 했다. 이민정은 "얼굴이 동글동글했다. 그래서 그게 되게 콤플렉스였다. 사람들이 실제로 보면 '왜 이렇게 화면에는 동글동글하게 나와요? 넙데데하게 나와요?' 이 얘기를 되게 많이 하셨다. 실물로 보는 것보다 화면이 실제로 더 동글동글해 보인다. 그래서 화면에 얼굴이 못생기게 나온다는 게 제 콤플렉스였는데 아기를 낳고 보니까 얼굴살이 빠지고 둘째를 낳고 보니까 퀭해진 거 같다. 많은 분들이 얼굴살이 좀 쪘으면 좋겠다 하는데 다른 데 다 안 찌고 얼굴살만 찔 수가 없다"고 토로했다.
이에 한 팬은 "단 거 왕창 먹고 체중을 늘리시라"고 제안했고 이민정은 "제가 단 걸 되게 좋아했는데 임신성 당뇨 이후로 단 거를 예전만큼 잘 안 먹는다. 그래도 먹긴 먹는다"고 밝혔다.
wjlee@sportschosun.com