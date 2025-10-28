한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한고은이 과거 자신의 모습을 돌아봤다.
한고은은 "스타일리스트 실장님이 옷을 가지고 오시면 진짜 궁금한 거다. '이 옷은 왜 가지고 왔어?' 라고 물어본 거다. 듣는 사람 입장에서는 너무 황당하잖아. 뭐라고 해야 하지?"라며 "제가 의상 디자인을 하다 보니까 옷에 더 까탈스러웠다. 우리 실장님이 의상을 제 몸에 맞춰서 재단을 했다. 반납할 때도 완전 복구해서 반납하고. 얼마나 힘든 과정이었겠냐. 근데 저는 그게 당연했다. 다른 사람들도 다 그렇게 하는 줄 알았는데 우리 실장님만 그렇게 한 거였다"고 고마워했다.

한고은은 "우리 숍이 연예인이 분들 많이 다니시는 걸로 유명한데 제일 까탈스러운 연예인 톱 10을 뽑았는데 내가 2위를 했다더라"라며 "1등이 누구인지 얘기는 들었지만 얘기 안 할 거다"라고 밝히기도 했다.
이에 한 스태프는 "출장을 나가면 애들이 다 '어떻게 해야 돼?' 하면서 덜덜덜 떤다. 20대가 최고였고 점점 갈수록 유해졌다"고 말했고 한고은은 "난 30대 초반까지도 약간 피크를 끊었던 거 같다. 너무 힘든 시기였다"고 고백했다.
