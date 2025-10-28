한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2…

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

기사입력 2025-10-28 18:42


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한고은이 과거 자신의 모습을 돌아봤다.

28일 한고은의 유튜브 채널에서는 '한고은이 30년간 운동없이 몸무게를 유지할 수 있는 비법(다이어트 식단, 한고은 과거, 광고 촬영 비하인드)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

광고 촬영을 위해 헤어 메이크업을 받는 한고은. 한고은은 스태프들과 20년 넘게 함께 한 돈독한 사이였다. 한고은은 스태프들과의 첫 만남을 떠올리며 "제가 젊은 시절에는 셀프 디스지만 말을 예쁘게 할 줄 몰랐다. 필요한 말만 했다. 상대방의 기분을 배려하면서 '죄송한데요 선생님, 이거 이렇게 해주시면 안 돼요?' 이러지 않고 '이거는 왜 이렇게 하신 거예요?'(라고 했다.) 난 정말 궁금했다. 직설적인 타입의 언어를 구사했다"고 자신을 돌아봤다.

한고은은 "스타일리스트 실장님이 옷을 가지고 오시면 진짜 궁금한 거다. '이 옷은 왜 가지고 왔어?' 라고 물어본 거다. 듣는 사람 입장에서는 너무 황당하잖아. 뭐라고 해야 하지?"라며 "제가 의상 디자인을 하다 보니까 옷에 더 까탈스러웠다. 우리 실장님이 의상을 제 몸에 맞춰서 재단을 했다. 반납할 때도 완전 복구해서 반납하고. 얼마나 힘든 과정이었겠냐. 근데 저는 그게 당연했다. 다른 사람들도 다 그렇게 하는 줄 알았는데 우리 실장님만 그렇게 한 거였다"고 고마워했다.


이에 스타일리스트는 "언니 결혼하고 나서 까탈이 없어졌다"고 말했다. 제작진이 "그 전에는 어땠냐"고 묻자 스타일리스트는 "그전에는 함구하겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

이에 한고은은 "나 진짜 까탈스러웠다. 인정한다. 내가 내 자신에게 자신이 없었다. 내가 너무 약점이 많은 배우였기 때문에 더 많이 내 자신에게 단호하고 더 몰아붙이는 경향이 있었다. 그렇기 때문에 주변 스태프도 실수하는 걸 용납하지 못했다. 내가 내 자신에게 용납하기 위해 애쓰는 시간이었다. 그래서 굉장히 고생을 했다"고 털어놨다.

한고은은 "우리 숍이 연예인이 분들 많이 다니시는 걸로 유명한데 제일 까탈스러운 연예인 톱 10을 뽑았는데 내가 2위를 했다더라"라며 "1등이 누구인지 얘기는 들었지만 얘기 안 할 거다"라고 밝히기도 했다.

이에 한 스태프는 "출장을 나가면 애들이 다 '어떻게 해야 돼?' 하면서 덜덜덜 떤다. 20대가 최고였고 점점 갈수록 유해졌다"고 말했고 한고은은 "난 30대 초반까지도 약간 피크를 끊었던 거 같다. 너무 힘든 시기였다"고 고백했다.

