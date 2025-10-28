한고은 "20대땐 진짜 까탈스러웠다…숍에서 연예인中 2위→1위는 들었지만 말 못해"(고은언니)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한고은이 전성기 시절의 까칠했던 자신을 솔직히 돌아보며, 지금의 달라진 모습을 전했다.

한고은은 28일 자신의 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에 '한고은이 30년간 운동없이 몸무게를 유지할 수 있는 비법 (다이어트 식단, 한고은 과거, 광고 촬영 비하인드)'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 광고 촬영을 위해 헤어·메이크업을 받던 한고은은 오랜 인연의 스태프들과 대화를 나누며 과거를 회상했다. 그는 "젊은 시절엔 셀프 디스지만 말을 예쁘게 할 줄 몰랐다. 필요한 말만 했다. 상대방에게 '죄송한데요, 이거 이렇게 해주시면 안 될까요' 대신 '이건 왜 이렇게 하신 거예요?'라고 직설적으로 물었다"고 말했다.

이어 그는 "스타일리스트 실장님이 옷을 가져오면 '이 옷은 왜 가지고 왔어요'라고 물었다. 듣는 입장에선 너무 황당했을 것"이라며 "의상 디자인을 전공했기 때문에 옷에 더 까탈스러웠다"고 고백했다.

이어 "실장님이 내 몸에 맞춰 의상을 재단하고, 반납할 때도 완벽히 복구해서 돌려줬다. 그게 얼마나 힘든 과정이었겠나. 그런데 난 그걸 '다 그렇게 하는 거겠지'라고 생각했다"며 미안함과 고마움을 전했다.

이에 스타일리스트는 "언니가 결혼하고 나서 성격이 많이 유해졌다"며 웃었고, "그전엔 어땠냐"는 질문엔 "함구하겠다"고 답해 촬영장을 폭소케 했다.


한고은은 당시를 돌아보며 "진짜 까탈스러웠다. 인정한다. 그땐 내가 내 자신에게 자신이 없었다"며 "약점이 많다고 느꼈기 때문에 더 단호하고 완벽해야 했다. 그래서 주변 스태프가 실수하는 것도 용납이 안 됐다. 사실은 나 자신에게 용납하지 못한 걸 남에게 투영한 것"이라고 솔직히 말했다.

그는 "그 시절은 내게도, 주변에도 힘든 시간이었지만 지금 생각하면 성장의 과정이었다"며 "내가 다니던 숍에서 연예인 중 까탈스러운 사람 TOP 10을 뽑았는데 내가 2위를 했다더라. 1등이 누군진 들었지만 말은 안 하겠다"고 덧붙여 궁금증을 자아냈다.

스태프는 "출장 나가면 다들 '언니 어떻게 해야 돼?' 하면서 긴장했다. 20대가 가장 세고, 나이를 먹을수록 많이 유해졌다"고 증언했다. 이에 한고은은 "맞다. 30대 초반까지가 성격의 피크였다. 그땐 너무 힘든 시기였다"고 공감했다.
