'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 안 만나, 이별후 마주치기 싫다"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 러블리즈 출신 이미주가 연애관을 밝혔다.
28일 유튜브 채널 '지편한 세상'에는 "오빠 진짜 행복하게 잘 사는 척한다 (지석진: 렜다)ㅣ이상엽&이미주 편"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
이미주는 "저는 (애인에게) 리액션을 정말 천재적으로 한다. 선물을 받으면 '헉, 진짜? 너무 좋아. 어떻게 해'라고 한다. 리액션을 정말 크게 한다"고 웃으며 말했다.
이에 지석진이 "근데 왜 남자친구가 없냐"고 묻자, 이미주는 "너무 크게 해서 없는 것 같다"고 재치 있게 답했다.
이어 지석진이 "넌 사랑할 준비는 돼 있냐"고 묻자, 이미주는 "언제든 준비돼 있다. 근데 없더라"고 털어놓으며 솔직한 면모를 보였다.
지석진은 "그럼 같은 업종에 있는 사람 만나는 건 아니야?"라고 물었고, 이미주는 "안 만난다. 이별을 하면 어느순간 마주치는 게 좀 싫을 것 같더라"라고 솔직하게 답했다.
한편 이미주는 지난해 4월 세 살 연하의 축구선수 송범근과 공개열애를 시작했지만 지난 1월 결별했다.
이후 이미주는 지난 7월 한화 이글스 소속 야구선수 이진영과의 열애설이 불거졌고 "사실 무근"이라는 입장을 밝혔다.