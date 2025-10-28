'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 안 만나, 이별후 마주치기 싫다"(지편한세상)

최종수정 2025-10-28 20:30

'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 안 만나, 이별후 마주치기 싫다"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 러블리즈 출신 이미주가 연애관을 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '지편한 세상'에는 "오빠 진짜 행복하게 잘 사는 척한다 (지석진: 렜다)ㅣ이상엽&이미주 편"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 방송에서 지석진은 배우 이상엽, 이미주를 집으로 초대해 다양한 이야기를 나눴다.

이미주는 "저는 (애인에게) 리액션을 정말 천재적으로 한다. 선물을 받으면 '헉, 진짜? 너무 좋아. 어떻게 해'라고 한다. 리액션을 정말 크게 한다"고 웃으며 말했다.

이에 지석진이 "근데 왜 남자친구가 없냐"고 묻자, 이미주는 "너무 크게 해서 없는 것 같다"고 재치 있게 답했다.


'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 안 만나, 이별후 마주치기 싫다"(…
이어 지석진이 "넌 사랑할 준비는 돼 있냐"고 묻자, 이미주는 "언제든 준비돼 있다. 근데 없더라"고 털어놓으며 솔직한 면모를 보였다.

지석진은 "그럼 같은 업종에 있는 사람 만나는 건 아니야?"라고 물었고, 이미주는 "안 만난다. 이별을 하면 어느순간 마주치는 게 좀 싫을 것 같더라"라고 솔직하게 답했다.

한편 이미주는 지난해 4월 세 살 연하의 축구선수 송범근과 공개열애를 시작했지만 지난 1월 결별했다.

이후 이미주는 지난 7월 한화 이글스 소속 야구선수 이진영과의 열애설이 불거졌고 "사실 무근"이라는 입장을 밝혔다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

3.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

4.

브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

5.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

3.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

4.

브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

5.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

2.

한국 축구는 '오대영'인데…배부른(?) 日 칼럼 "브라질전 역사적 승리 뭣이 중요한디"

3.

정리조차 안되는 오타니의 대기록들! 9출루-4장타-멀티홈런-4연속 IBB, 18이닝 후 내일 선발등판

4.

41세 송은범→내야수 강한울 방출 확정…뜨거운 가을 마친 삼성, 선수단 정리 [공식발표]

5.

'대이변 1위 완파' 친정 폭격한 외국인 에이스…삼성화재, 우리카드 꺾고 시즌 첫 승[장충 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.