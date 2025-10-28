윤진이, 가족 캠핑 중 긴급상황 "딸 목에 장어 가시 걸렸을까 봐"

기사입력 2025-10-28 21:07


윤진이, 가족 캠핑 중 긴급상황 "딸 목에 장어 가시 걸렸을까 봐"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 가족 캠핑 중 아찔한 일을 겪었다.

윤진이의 유튜브 채널에서는 28일 "누구의 생일인가..? 귀여움 한도초과 생일파티(feat. 글램핑장 추천)"라는 제목이 영상이 게재됐다.

윤진이는 시아버지의 생일을 맞아 가족들과 함께 글램핑을 하러 갔다. 윤진이는 "'좋은 데 갈까? 뭐할까?' 생각하다가 오빠가 예전에 SNS에 애들이랑 놀고 고기 구워먹으면 너무 좋겠다고 찾았던 곳"이라고 밝혔다.

오자마자 식사 준비를 한 윤진이 가족. 윤진이의 남편과 시아버지는 첫 메뉴로 장어를 구웠다. 시아버지표 장어구이를 맛있게 먹던 중 딸 제이가 갑자기 기침을 하기 시작했다. 놀란 시어머니는 "뭐 먹었는데"라고 물었고 윤진이 부부도 순식간에 벌떡 일어나 제이 양을 살폈다. 윤진이는 장어 가시가 목에 걸렸을까 봐 걱정했지만 다행히 급하게 먹다 사레 걸린 듯 보였다.


윤진이, 가족 캠핑 중 긴급상황 "딸 목에 장어 가시 걸렸을까 봐"
겨우 한숨 돌리고 다시 자리에 앉은 윤진이 가족. 윤진이는 "제이 천천히 먹어. 사레 걸리잖아"라고 딸 제이 양을 달랬다.

밥을 맛있게 먹은 제이 양이 시어머니랑 노는 사이 시아버지는 윤진이에게 손녀들에 대해 궁금해했다. 시아버지는 "제니가 훨씬 순하지?"라고 물었고 윤진이는 "제이보다 훨씬 키우기 쉽다. 제이는 원하는 게 너무 많고 안 들어주면 화낸다. 제니는 그런 게 없다"고 밝혔다. 이에 시아버지는 "그러니까 제니가 날 닮은 것"이라고 뿌듯해했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

3.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

4.

브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

5.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

3.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

4.

브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

5.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

2.

한국 축구는 '오대영'인데…배부른(?) 日 칼럼 "브라질전 역사적 승리 뭣이 중요한디"

3.

정리조차 안되는 오타니의 대기록들! 9출루-4장타-멀티홈런-4연속 IBB, 18이닝 후 내일 선발등판

4.

41세 송은범→내야수 강한울 방출 확정…뜨거운 가을 마친 삼성, 선수단 정리 [공식발표]

5.

'대이변 1위 완파' 친정 폭격한 외국인 에이스…삼성화재, 우리카드 꺾고 시즌 첫 승[장충 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.