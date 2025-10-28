윤진이, 가족 캠핑 중 긴급상황 "딸 목에 장어 가시 걸렸을까 봐"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 가족 캠핑 중 아찔한 일을 겪었다.
윤진이의 유튜브 채널에서는 28일 "누구의 생일인가..? 귀여움 한도초과 생일파티(feat. 글램핑장 추천)"라는 제목이 영상이 게재됐다.
오자마자 식사 준비를 한 윤진이 가족. 윤진이의 남편과 시아버지는 첫 메뉴로 장어를 구웠다. 시아버지표 장어구이를 맛있게 먹던 중 딸 제이가 갑자기 기침을 하기 시작했다. 놀란 시어머니는 "뭐 먹었는데"라고 물었고 윤진이 부부도 순식간에 벌떡 일어나 제이 양을 살폈다. 윤진이는 장어 가시가 목에 걸렸을까 봐 걱정했지만 다행히 급하게 먹다 사레 걸린 듯 보였다.
|
밥을 맛있게 먹은 제이 양이 시어머니랑 노는 사이 시아버지는 윤진이에게 손녀들에 대해 궁금해했다. 시아버지는 "제니가 훨씬 순하지?"라고 물었고 윤진이는 "제이보다 훨씬 키우기 쉽다. 제이는 원하는 게 너무 많고 안 들어주면 화낸다. 제니는 그런 게 없다"고 밝혔다. 이에 시아버지는 "그러니까 제니가 날 닮은 것"이라고 뿌듯해했다.
wjlee@sportschosun.com