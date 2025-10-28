'이혼' 홍진경 "이런 사랑은 처음"..지드래곤 '좋아요'에 설렘 폭발

기사입력 2025-10-28 22:52


'이혼' 홍진경 "이런 사랑은 처음"..지드래곤 '좋아요'에 설렘 폭발

[스포츠조선 김소희 기자]모델 출신 홍진경이 지드래곤에 대한 애정을 드러냈다.

28일 홍진경은 자신의 SNS 계정에 "장맛비처럼 내리는 지디 축복"이라는 글과 함께, 지드래곤이 자신의 게시물에 '좋아요'를 누른 것을 캡처해 공개했다.

캡처 이미지에 따르면, 지드래곤은 최근 게시물뿐만 아니라 과거 게시물까지 총 약 8개의 게시물에 '좋아요'를 눌렀다.


과거 지드래곤의 팬임을 고백해 온 홍진경은 이번에도 "열심히 살겠다", "지디님 건강만 해달라", "오래오래 살아달라", "이런 사랑 처음이다", "묻지도 따지지도 않는 사.랑", "그쪽에서 어떻게 생각하든 말든 Forever!!" 등으로 무한 팬심을 전했다.

앞서 홍진경은 지드래곤의 생일파티에도 참석하며 친분을 드러낸 바 있다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상 사업가와 결혼해 딸 라엘을 두었지만, 지난 8월 결혼 22년 만에 이혼했다.

