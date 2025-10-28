박보미, 15개월 아들상 심경 "사망 원인 아직도 몰라, 열경기 아니었다" ('우아기2')

박보미, 15개월 아들상 심경 "사망 원인 아직도 몰라, 열경기 아니었다…

[스포츠조선 이우주 기자] '우아기2' 박보미가 아들 시몬 군을 떠나보냈을 때 심경을 밝혔다.

28일 방송된 TV조선 '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 개그우먼 박보미의 둘째 출산기가 그려졌다.

박보미 부부는 2년 전 15개월 아들을 떠나 보낸 아픔이 있다. 박보미 부부의 아들 시몬 군은 갑작스러운 열경기로 세상을 떠났다. 박보미는 "저희는 시몬이 얘기하는 걸 좋아한다. 오히려 더 하고 싶어한다. 그 이야기가 그때는 힘들고 슬펐지만 시몬이를 너무 자랑스러워하고 자랑하고 싶은 아기"라고 밝혔다.

사망 원인은 아직도 모른다고. 박보미는 "병원에서도 원인을 밝히지 못했다. 할 수 있는 조치를 모두 다 취했다고 했다. 열경기도 아니었고 원인을 찾지 못했다. 전날까지도 친구들 만나서 재밌게 놀고 잘 먹고 그날도 너무 씩씩했다. 근데 시몬이가 새벽에 열이 났다. 남편은 그때 남해 대회에 가있었다"고 떠올렸다.


박보미, 15개월 아들상 심경 "사망 원인 아직도 몰라, 열경기 아니었다…
박보미는 "열이 나는 건 아기들한테 흔한 일이니까 해열제 먹이니까 또 열이 내리더라. 근데 아침에 얼굴이 빨갛게 올라오길래 저 혼자 병원에 가려 했는데 소아과에 갔다. 대기자가 23명이 있더라. 시몬이가 원래 잘 안 울었다. 그때 병원에서 너무 울더라. 너무 크게 울길래 여기서 더 이상 기다리면 안 되겠다 싶어서 동네 친한 부부한테 전화를 해서 병원에 차 좀 태워달라 했다"며 "차 끌고 가고 있는데 제 품 안에서 갑자기 몸이 경직되면서 축 늘어지는 거다. 어떻게 이동했는지도 모르겠다. 그렇게 응급실에 가서 남편하고 엄마한테 전화해서 '시몬이가 죽은 거 같아. 애가 안 일어나'라고 했다. 남편이 2분 뒤에 경기 시작인데 전화를 받고 너무 놀라서 바로 표를 구해서 올라왔다"고 밝혔다.

박요한은 "그날 중요한 경기였다. 원래 그럴 때는 전화를 안 하는데 숨을 안 쉰다더라. 저도 실감이 안 났다"고 그날을 기억했다.

박보미는 "응급실에서 정말 많은 의료진 분들이 시몬이를 살리려고 노력했는데 계속 심장이 안 뛰는 거다. 40분을 심정지 상태로 있었는데 갑자기 기적적으로 다시 심장은 뛴다더라. 근데 심정지 기간이 너무 길어서 검사를 해봐야 한다 했는데 뇌에는 전혀 반응이 없는 거다. 중환자실에서 일주일을 보냈다. 제가 생각했을 때는 시몬이가 엄마 아빠와 인사하려고 심장이 다시 뛴 거 같다"고 밝혔다.

박보미는 "마음이 되게 아팠던 게 나는 24시간 같이 있었는데 그 큰 병실에서 혼자 누워있던 모습이 너무 속상했다"며 "녹음기를 사서 녹음기에 가족들 목소리를 매일 녹음해서 시몬이 머리맡에 놔줬다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com

