"연예인은 NEVER"…이미주 "연애는 언제든 but 같은 업종은 절대 …

기사입력 2025-10-29 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] "같은 업종은 절대 안 만나."

방송인 이미주가 자신의 연애관을 솔직하고 유쾌하게 공개했다.

이미주는 28일 방송인 지석진의 유튜브 채널 '지편한 세상'의 "오빠 진짜 행복하게 잘 사는 척한다 (지석진: 렜다) | 이상엽&이미주 편"이라는 제목의 영상에 등장했다.

영상에서 지석진은 배우 이상엽과 이미주를 집으로 초대해 편안한 분위기 속에서 연애 이야기를 나눴다.

이미주는 "저는 애인에게 리액션을 천재적으로 잘한다"며 "받으면 '헉!' 한다. '진짜? 너무 좋아, 어떻게 해' 하면서 원래 리액션을 크게 한다. 진심으로 기뻐하는 편"이라고 밝혔다.

이에 지석진이 "그런데 왜 남자친구가 없냐"고 묻자, 이미주는 "너무 크게 해서 없는 것 같다"며 재치 있는 답변으로 웃음을 자아냈다.


지석진이 "넌 사랑할 준비가 돼 있냐"고 묻자, 이미주는 "언제든 준비돼 있다. 근데 없더라"며 "마음은 늘 열려 있지만 인연이 쉽게 오지 않는다"고 솔직한 속내를 전했다.

또 지석진이 "같은 업종 사람은 안 만나냐"고 묻자, 이미주는 단호하게 "안 만난다. 같은 업종은 아니다"라고 답했다. 이유에 대해서는 "이별하고 어느 순간 마주치는게 좀 싫을 것 같더라"고 설명하며 지석진에게 "같은 업종 만나본 적 있는 거냐"라고 묻자 지석진은 "나도 같은 업종은 없다. 첫사랑과 결혼한 케이스다"라고 너스레를 떨었다.


이미주는 지난해 4월 축구선수 송범근(전 전북 현대)과 공개 열애를 시작했으나, 약 9개월 만인 올해 1월 결별 소식을 전했다. 이후 지난 7월에는 한화 이글스 소속 야구선수 이진영과의 열애설이 불거졌지만, 소속사 측은 "사실무근"이라며 빠르게 선을 그었다.

현재 이미주는 예능과 음악, 유튜브 등 다양한 활동을 이어가며 특유의 밝은 에너지로 사랑받고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

