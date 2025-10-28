"결혼前 얼마나 예민했길래"…'김준호♥' 김지민 "예전엔 '지X지민'→'이지라엘'…결혼後 '쮜미니'돼"(보라이어티)

기사입력 2025-10-29 06:17


"결혼前 얼마나 예민했길래"…'김준호♥' 김지민 "예전엔 '지X지민'→'…

[스포츠조선 고재완 기자] 개그우먼 김지민이 결혼 후 달라진 자신을 돌아보며 "예전엔 '지X지민'이었지만 지금은 '쮜미니'가 됐다"고 고백했다.

그는 남편 김준호와의 결혼 생활, 2세 계획, 그리고 한층 여유로워진 모습도 솔직하게 털어놨다.

28일 황보라의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '결혼 10년차 부부관계가 다시 뜨거워지는 법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이 영상에는 황보라의 절친 김지민과 배우 정이랑이 출연해 결혼과 부부관계에 대한 진솔한 대화를 나눴다.

정이랑은 김지민에게 "요즘 안정감이 느껴진다. 예전엔 '지X지민'이라 불렸는데, 이제는 '쮜미니'다. 너무 귀엽다"고 말했고 김지민은 폭소하며 "내 외국 이름이 있었잖아. '이지라엘'"이라고 받아치며 자신의 과거를 스스럼없이 인정했다.

황보라는 "지민이가 지금 정말 뜨거운 시기다. 결혼하고 나서 관계가 더 좋아졌다. 보통은 반대지 않냐. (김준호) 오빠가 옆에 있다는 것만으로도 행복해 보인다"고 말했다. 이에 김지민은 "시간 있으면 같이 밥 먹으려고 한다. 내가 차리면 오빠가 설거지를 다 한다. 오늘 아침에도 눈 떴더니 집을 치우고 있더라"며 달달한 신혼의 단면을 전했다.

덧붙여 "이젠 남편이 옆에 있다는 것만으로도 든든하다"며 "예전엔 불같았지만 지금은 평온하다. 그래서 '쮜미니'라 불리는 것 같다"고 미소 지었다.


"결혼前 얼마나 예민했길래"…'김준호♥' 김지민 "예전엔 '지X지민'→'…

"결혼前 얼마나 예민했길래"…'김준호♥' 김지민 "예전엔 '지X지민'→'…
이날 황보라는 김지민의 2세 계획에 대해 "지민이가 아기 낳으면 대박일 것 같다. 일이 엄청 많아질 것 같다. 방송에서 난소 검사했을 때도 결과 좋게 나오지 않았냐"고 언급했다. 김지민은 과거 한 방송에서 '난소 나이 27세'로 진단받아 화제를 모은 바 있다. 이에 정이랑은 "한두 살 더 기다리느니 빨리 시험관 해서 둘 낳았으면 좋겠다"고 현실적인 조언을 건넸지만, 김지민은 고개를 저으며 "시험관은 일단 안 하려 한다. (황보라) 언니가 하는 거 보니까 너무 힘들어 보였다. 자연임신으로 먼저 시도해볼 생각이다"라고 밝혔다.

함께 출연한 황보라와 정이랑도 각자의 결혼 생활을 언급하며 유쾌한 입담을 뽐냈다. 황보라는 "언니는 20년 동안 어떻게 관계가 유지됐냐. 예쁜 척이라도 하냐"고 묻자, 정이랑은 "난 그냥 다 오픈한다. 집에서는 옷도 안 입는다. 몸에 열이 많다"며 거침없는 답변으로 현장을 폭소케 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

3.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

4.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

5.

김희선, 16세 영재 딸 생명공학 관심 많다더니.."美서 첼로 유학"

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

3.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

4.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

5.

김희선, 16세 영재 딸 생명공학 관심 많다더니.."美서 첼로 유학"

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

2.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

3.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

4.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

5.

"손흥민이 가장 좋아하는 수비수" 토트넘, 韓 선수 성공 신화 이어진다..."CB 보강 위해 김민재 영입 관심"→"2026년 이적 현실적"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.