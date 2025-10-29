심형탁, 子 하루와 '유아차 마라톤' 나간다 "'슈돌' 가족 총출동, 기…

심형탁, 子 하루와 '유아차 마라톤' 나간다 "'슈돌' 가족 총출동, 기대 부탁"

기사입력 2025-10-29 05:46


[스포츠조선 김소희 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 가족들이 오는 11월 1일 광화문~여의도 일대에서 열리는 '2025 서울 유아차 런'에 총출동한다.

29일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 "슈돌 가족 총출동! 2025 서울 유아차런"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상에서 김준호는 "'슈돌'을 사랑해주신 여러분들께 특급 뉴스를 전한다"며 "'슈돌' 가족들이 서울 유아차 런에 참가한다"고 밝혔다. 이번 마라톤은 유아차를 밀며 달리는 가족 행사로, 총 7km 구간을 완주하게 된다.


심형탁은 "유아차를 밀며 폭풍 질주할 슈퍼맨·슈퍼맘들의 모습을 기대해달라"고 전했고, 김윤지는 "화면으로만 보던 아이들을 직접 만날 기회"라며 참여를 독려했다. 그는 "체력 준비를 열심히 하겠다"며 연습에 돌입한 모습도 공개했다.

한편 '슈돌' 공식 SNS에 따르면 이번 행사에는 김준호 가족(은우·정우), 장동민 가족(지우·시우), 우혜림 가족(시우·시안), 심형탁 가족(하루), 김윤지 가족(엘라)이 함께한다.

