'50호 가수 반칙' 자두, 불화 고백 "망하고 싶었다, 화해 필요"[S…

'50호 가수 반칙' 자두, 불화 고백 "망하고 싶었다, 화해 필요"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-29 06:06


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 자두가 새로운 도전에 나섰다.

28일 방송된 JTBC '싱어게인-무명가수전4'에서는 조별 생존전 마지막 무대가 공개됐다.

'슈가맨'조 소속 50호 가수는 바로 자두였다.

자두는 "나는 화해가 필요한 가수"라고 자신을 소개했고, MC 이승기는 "모른척하기에도 민망하다"며 반가워했다.

자두는 "사람과 싸운 건 아니고 오늘 부르려는 노래와 사이가 멀어졌다. 사실 정말 로커가 되고 싶었다. 밴드를 준비하던 중 이 노래를 받았다. 록과 어울리지 않는 이 노래가 창피했다. 망하는 게 새로운 꿈이었다. '망하면 이 노래를 하지 않아도 되겠지. 우리 한번 잘 망해보자'라는 생각이었는데 꿈이 좌절됐다. 못 망해서 제가 망했다"고 말했다.

이어 "사실 무명인 적은 없었지만 내가 원하는 사람이 되지 못했다는 실패감이 있었다. 제 이름 두 글자를 얘기할 때 너무 싫었다. 미련함을 이제 깨닫고 지금의 저를 리셋하고 싶다. 다시 제 이름을 사랑하고 싶다"며 '잘가'를 불렀다.


자두는 올어게인으로 2라운드 진출을 확정했다.

규현은 "말도 안된다. 죄송하지만 여기 나오신 거 반칙같다. 오디션이 아니라 축하무대를 보여주셨다. 무대를 찢었다"고, 백지영은 "목소리가 지문이라는 얘기가 가장 잘 어울리는 가수다. 50호 가수님이 활동했을 때부터 지금까지 이런 목소리를 못 들어봤다"고 극찬했다.


코드쿤스트는 "아직까지 대체할 만한 가수가 없다는 건 그 존재 이유가 무조건 있다는 거다. 하고 싶지 않은 음악도 인정받을 수 있었다는 점이 존경스럽다"고, 임재범은 "20년 넘게 소리가 하나도 안변했다. 너무 대단하다. 다음에는 본인이 하고 싶었던 장르의 노래를 한번 들려줬으면 하는 소망이 있다"고 응원했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

