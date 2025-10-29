[SC현장]‘박장대소’ 박준형·장혁 “30년 찐친 케미, 꾸밈없는 날것 …

|
[스포츠조선 조민정 기자] god 박준형과 배우 장혁이 30년 지기 '찐친'의 리얼한 케미로 시청자 곁을 찾는다.
이날 현장에서는 30년 지기 '브로'답게 두 사람의 환상 케미가 빛났다. 박준형은 "사실 옛날엔 방송하면서 돈 받는 게 꿈 같았다. 아침에 피곤할 때도 있지만 장혁이랑 저는 한번 시작하면 끝을 보는 '기계'"라며 웃었다. "촬영이 힘들 때도 있지만 재미있다. 장혁이 있으면 무조건 나간다. 늘 그랬다"고 의리를 강조했다.
장혁 역시 "섭외 확정 통보받고 내용도 모르고 바로 좋다고 했다. 예전 함께 살며 겪은 시간이 워낙 길다. 촬영이란 느낌보단 그냥 오랜만에 만나는 친구와 하루를 보내는 기분"이라고 답했다. "형이 도와달라면 묻지도 따지지도 않고 늘 달려간다"고 덧붙였다.
30년 우정만큼 서로에 대한 이해도 남다르다. 박준형은 "장혁은 소년에서 어른이 되던 과정을 내내 봐왔다. 월드스타가 됐어도 변한 게 없다. 늘 같은 사람이다"라고 말했다. 장혁은 "처음엔 사실 좀 어려웠다. 당시 외국인에 대한 거리감이 있었으니까. 하지만 형이 너무 친근해서 금방 마음을 열었다. 지금까지도 친구처럼 편하다"고 밝혔다.
박준형은 "미국에서 살다 와서 한국 문화, 언어가 익숙지 않았다. 선후배도 없고 다 똑같이 말하는 곳에서 살다 보니 장혁에게 많이 배웠다. 혁이랑은 동등한 레벨에서 친구가 됐다"며 남다른 인연을 강조했다.
현장에서 직접 시민들의 '콜'을 받아 미션을 수행하는 것이 이 예능의 백미다. 첫 미션에 대해 박준형은 "개를 씻기는 미션이었는데 정말 힘들었다. 내가 개를 좋아하지만 쉽지 않았다"고 했, 장혁도 "준형이 형이 큰 개에는 전문가인데 털 많은 강아지 목욕시키기는 힘들었다"고 거들었다.
서로에게 '해결사 점수'를 준다면이라는 질문에 장혁은 "준형이 형은 10점 만점에 120점. 한국말을 영어처럼 못할 뿐 행동은 남다르다"고 칭찬했다. 박준형은 "장혁은 150점. 너무 뭐든 열심히 한다. 나도 장혁에게 많이 배운다"고 화답했다.
배우·가수 본업 외에 예능에서 자주 볼 수 있는 이유를 묻자 박준형은 "예능은 집에서의 아빠와 같은데 무대 위 god 박준형은 딸에게도 전혀 다른 사람처럼 느껴진다. 8살 딸이 최근 공연을 봤는데 나를 대하는 눈빛이 달라지더라. 무대와 예능, 모두 내 한 부분"이라며 진심을 전했다.
장혁 역시 "배우, 예능인이라는 역할보다 누구와 함께하느냐가 중요하다. 프로그램 속 상황에 따라 다른 모습이 나온다. 나도 진짜 모습을 보여주고 싶다"고 말했다.
프로그램에 대한 각오도 남달랐다. 박준형은 "아직 촬영이 많지 진행된 것은 아니지만 나중에 꼭 초대하고 싶다. 방송에 꾸밈이 없다는 게 장점이고 제작진도 그런 진짜 모습을 원했다. 시청자들이 보면서 편안하게 즐겼으면 한다"고 전했다.
한편, 채널S 신규 예능 '박·장·대·소'는 29일 오후 8시 50분 첫 방송된다.
