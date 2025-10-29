“눈썹 실종?” 르세라핌 허윤진, 파격 메이크업에 팬들 깜짝[SCin스타]

최종수정 2025-10-29 15:07

"눈썹 실종?" 르세라핌 허윤진, 파격 메이크업에 팬들 깜짝[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 르세라핌 허윤진이 상상을 뛰어넘는 파격 메이크업으로 팬심을 흔들었다.

28일 공식 SNS에 올라온 사진에서 허윤진은 음악 방송 대기실에서 여러 표정과 포즈로 자신만의 독특한 매력을 과시했다. 특히 눈썹이 아예 없는 듯한 파격적 메이크업이 시선을 압도, 온라인을 뜨겁게 달궜다.

최근 허윤진은 멤버 김채원, 사쿠라, 카즈하, 홍은채와 함께 신곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'를 발매했다. 직설적 가사와 강렬한 후렴 그리고 방탄소년단 제이홉의 피처링까지 더해져 음원 강자의 존재감을 제대로 각인시켰다.

'SPAGHETTI'는 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에서 사흘 연속 32위에 오르며 글로벌 차트인을 달성했고 뮤직비디오도 국내 유튜브 인기 영상 1위를 질주하는 등 놀라운 반응을 이끌어내고 있다.
