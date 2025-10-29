“눈썹 실종?” 르세라핌 허윤진, 파격 메이크업에 팬들 깜짝[SCin스타…

조민정 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'4혼' 박영규, 자식 농사 대박났다 "딸, 육군사관학교 합격" (배달왔수다)
[단독] 정서경 작가·김희원 감독, 새 여주는 김지원..'형사 박미옥' 주인공
‘박장대소’ 박준형·장혁, 순댓국 먹고 나란히 식중독 걸린 일화 털어놔
정이랑 "남편♥·아들과 식사할 때도 벗고 먹어, 옷 입어달라 하더라"
[청룡영화상] "가장 자랑스러운 선물"…황정민·김고은→노상현·박주현, 뜻깊은 '청룡' 트로피 의미(종합)
西매체 '日, AFC 탈퇴 움직임'…아시아 축구 '동서 분리', 드디어 현실화 되나
'18이닝' 뛰고 '93구' 던진 오타니, 게레로에 투런포 얻어맞고 6이닝 6K 4실점...WS 첫 등판서 패전 LAD 2-6 TOR
손흥민 초대박! '토트넘 복귀 날짜 나왔다'→12월 10일 프라하전…"팬들과 감동의 재회"
오타니도 사람이었다...지쳐버린 7회 충격 강판, 생애 첫 WS 선발 4실점 패전 위기
가을엔 '평범한 투수'였는데.. RYU, PS 통산 1승4패 ERA 5.23 → 명예회복 기회, 와도 불안하다