‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 어이없다”

기사입력 2025-10-29 15:37


‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 …

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 최근 자신의 유튜브 채널 조회수 급락을 두고 솔직한 심경을 털어놨다.

29일 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG'에 공개된 '성시경의 먹을텐데 | 을지로 인천집' 영상에서 성시경은 "초반에는 영향력이 진짜 셌던 것 같다. 난 BTS도 아닌데 왜 2~300만 조회수가 나왔던 건지 이해가 안 된다. 내 옷이 아닌 것 같았다"고 거침없이 말했다.

성시경은 "조회수 잘 나올 때도 우쭐댄 적 없다. 부담감을 안고 더 열심히 했다. 맛있고 이야기할 수 있는 집만 고른다. 광고 받은 적 없다"고 원칙도 강조했다.

이어 "내가 맛집을 소개하면 단골들이 못 온다고 난리라 죄송하다. 을지로 직장인 분들, 잠깐만 이해해달라. 요즘 '먹을텐데'는 인기가 한 달밖에 안 간다. 조금만 참아달라"며 셀프 디스로 웃음을 자아냈다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



