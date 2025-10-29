지드래곤, APEC 환영 만찬 공연서 21개국 정상과 만난다… K팝 아티…

|
[고재완의 ShowBIZ] G-DRAGON(이하 지드래곤)이 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 환영 만찬 문화 공연 무대에 오른다.
APEC 정상회의 준비기획단은 "세계적인 영향력을 갖춘 지드래곤은 APEC이 지향하는 연결과 지속가능성의 가치를 국내외에 파급력 있게 전달할 수 있는 최적의 인물이어서 홍보대사로 위촉했다"며 " 환영 만찬 공연에서도 뛰어난 퍼포먼스를 보여줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.
한편 예술과 과학기술의 경계를 넘나들며 미래지향적인 메시지를 전달해 온 지드래곤은 한국을 시작으로 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니, 멜버른, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 홍콩 등 아시아 태평양 지역을 거쳐, 뉴어크, 라스베이거스, 로스앤젤레스 등 미국 주요 도시와 프랑스 파리 공연까지 성공적으로 마무리하며 글로벌 인기를 입증했다. 이어 지난 20일과 21일 오사카에 이어 11월 타이베이와 하노이, 12월 서울에서 세 번째 월드투어 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch]'를 계속해서 이어간다.
