'돌싱 사업가♥' 최여진, 신혼여행 대신 카라반 구매 "우리는 삶이 여행…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최여진이 통 크게 카라반을 구매했다.

29일 유튜브 채널 '여진이네'에서는 '생각하고 실천까지 단, 하루! 카라반 바로 질렀습니다ㄷㄷ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

앞으로 무엇을 할지에 대한 얘기를 하던 중 남편 김재욱은 "우리 결혼했는데 여행을 한 번도 안 갔다"고 토로했다. 최여진은 "우린 삶이 여행이다"라고 했지만 김재욱은 "남들은 신혼여행도 가는데"라고 아쉬워했다. 최여진은 "우리는 이게 신혼여행"이라 했지만 김재욱은 "난 여행도 다니고 싶다"고 바람을 드러냈다.

이에 최여진은 "나는 버킷리스트 중에 그게 있다. 카라반 끌고 우리나라 좋은 곳들을 강아지들을 데리고 여행하는 거"라고 말했고 김재욱도 동의했다. 김재욱은 "카라반 하나 있지 않냐. 그렇게 큰 거 말고 작은 거. 네가 운전할 수 있는 것"이라며 "면허 없이 운전할 수 있는 게 있다. 750kg 미만은 운전 없이 끌 수 있다. 뒤에 혹같이 달린 게 있다"고 설명했다.


이에 최여진은 "아니다. 큰 거 해서 아저씨가 끌어라. 나보고 운전하라는 거냐 뭐냐"고 토로했지만 김재욱은 "같이 해야 한다. 남녀평등"이라 말했다. 결국 최여진은 "얼마나 작냐. 나 허리는 펴고 다녀야지"라고 물었고 김재욱은 "머리는 안 닿는다. 근데 까치발하면 머리가 닿을 수 있다"고 밝혔다.

그리고 다음날 바로 카라반을 보러 간 두 사람. 최여진은 "어제 밤새 뒤적거리다가 예쁜 게 있는 거 같아서 갑작스럽게 가고 있다. 추진력 어쩔?"이라며 카라반을 보러 갔다.

작은 트레일러지만 침실에 밥 먹을 수 있는 테이블, 주방까지 갖춰진 카라반에 최여진은 "관리도 너무 잘 돼있는 거 같다. 저는 나쁘지 않은 거 같다. 색이 좀 바래긴 했는데 이런 건 얼마든지 수정 가능하다"고 만족했다. 결국 카라반을 구매한 최여진. 최여진은 "이 미친 추진력. 이거 내 카드다. 내돈내산. 여진이네 유튜브와 함께 트레일러 여행을 떠나볼게요"라며 명의이전까지 하며 구매 절차를 마쳤다.

카라반을 구입한 후에는 내부를 개조하기로 했다. 장롱을 들어내고 화장실로 바꾸기로 한 두 사람은 외부 페인트칠까지 하며 원하는 모양을 갖춰갔다.


한편, 최여진은 7살 연상의 스포츠 사업가 김재욱과 지난 6월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 신혼여행을 곧바로 떠나지 않는 대신 가평에서 신혼 생활을 즐기기로 했다.

