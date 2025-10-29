서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 아버지 서세원을 향한 심경을 밝혔다.
서동주는 "유복하다가 대학교 때 아버지 하던 방송이 막을 내리면서 금전적으로도 어려워지고 생활비를 벌어 써야 하는 상황이었다"며 "그때는 학교에서 청소 알바도 하고 설거지 알바도 하고 버스 타고 다니면서 MIT에 편입한 것"이라 밝혔다.
서동주는 유명인의 자녀로 살았던 삶에 대해서도 이야기했다. 서동주는 "엄마 아빠가 헤어지실 때도 그렇고 제가 혼자 됐을 때도 그렇고 항상 크게 뉴스에 나오지 않냐. 특히 재작년에 아버지 돌아가셨을 때도 '그것이 알고싶다'부터 해서 다들 캄보디아에 왔다"며 "거의 대화를 10년 정도 안 하다가 마지막으로 봤던 모습이 돌아가신 모습이었다. 캄보디아 사원에서 열악한 상황에서 장례식이 치러지는 모습이 이걸 어떻게 받아들여야 할지. 이럴 거면 왜 그렇게 저희 가족한테 모질게 하고 떠나갔는지 묻고 싶지만 물을 수가 없으니까 그냥 울고 말았다"고 덤덤하게 말했다.
'서세원쇼'로 오랫동안 사랑 받았던 서세원은 2002년 한일월드컵 당시 국가대표 선수들의 부모님을 희화화했다는 논란으로 결국 폐지됐다.
서동주는 "그때가 또 엄마 항암하던 시기였다. 미국에 있는 집도 처분해야 하고. 힘든 시기를 겪었다"고 털어놨다.
아픔을 이겨낸 방법에 대해서는 "그때는 이건 내가 감당이 안 될 거 같다 생각했다. 그래서 그때 그림 많이 그리고 일기 많이 쓰고 그게 지금 열매가 맞혔다. 포기했으면 남편도 못 보고 엄마 낫는 것도 못 보지 않냐. 큰일날 뻔했다는 생각이 이제는 많이 든다"고 밝혔다.
