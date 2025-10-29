서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대화 안 해"

기사입력 2025-10-29 18:49


서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대…

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 아버지 서세원을 향한 심경을 밝혔다.

29일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '50평 땅으로 200평 효과낸 인테리어 천재 서동주 신혼집 최초공개(장영란 기절)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장영란은 경매로 단독주택을 매매한 서동주의 집을 찾아갔다. 서동주의 집 곳곳을 구경한 장영란은 "보면서도 너무 기분이 좋은 게 우여곡절이 많은 유년시절이지 않았냐"고 흐뭇해했다.

서동주는 "유복하다가 대학교 때 아버지 하던 방송이 막을 내리면서 금전적으로도 어려워지고 생활비를 벌어 써야 하는 상황이었다"며 "그때는 학교에서 청소 알바도 하고 설거지 알바도 하고 버스 타고 다니면서 MIT에 편입한 것"이라 밝혔다.

서동주는 유명인의 자녀로 살았던 삶에 대해서도 이야기했다. 서동주는 "엄마 아빠가 헤어지실 때도 그렇고 제가 혼자 됐을 때도 그렇고 항상 크게 뉴스에 나오지 않냐. 특히 재작년에 아버지 돌아가셨을 때도 '그것이 알고싶다'부터 해서 다들 캄보디아에 왔다"며 "거의 대화를 10년 정도 안 하다가 마지막으로 봤던 모습이 돌아가신 모습이었다. 캄보디아 사원에서 열악한 상황에서 장례식이 치러지는 모습이 이걸 어떻게 받아들여야 할지. 이럴 거면 왜 그렇게 저희 가족한테 모질게 하고 떠나갔는지 묻고 싶지만 물을 수가 없으니까 그냥 울고 말았다"고 덤덤하게 말했다.


서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대…
학창시절 아버지 서세원에 대한 기억에 대해서는 "저희 어릴 때는 아버지가 자상한 면도 많았고 좋은 추억도 많다. 어느 순간부터 많이 변하신 거다. 월드컵 시기 이후로 사회적 명성도 꺾이고 본인이 너무 힘들었는데 아버지는 그런 걸 풀어나가는 방법을 몰랐던 거 같다. 엄마한테 분풀이를 하게 되니까 안 좋아진 것"이라며 "그 전까지는 사실 훨씬 좋은 면들이 많았다. 당연히 불 같은 성격은 있어서 우리가 늘 아버지를 무서워하긴 했다. 그래도 늘 화목한 면이 있는 가정이었다. 원망보다는 안타깝고 슬픈 마음이 훨씬 컸던 거 같다"고 밝혔다.

'서세원쇼'로 오랫동안 사랑 받았던 서세원은 2002년 한일월드컵 당시 국가대표 선수들의 부모님을 희화화했다는 논란으로 결국 폐지됐다.

서동주는 "그때가 또 엄마 항암하던 시기였다. 미국에 있는 집도 처분해야 하고. 힘든 시기를 겪었다"고 털어놨다.


아픔을 이겨낸 방법에 대해서는 "그때는 이건 내가 감당이 안 될 거 같다 생각했다. 그래서 그때 그림 많이 그리고 일기 많이 쓰고 그게 지금 열매가 맞혔다. 포기했으면 남편도 못 보고 엄마 낫는 것도 못 보지 않냐. 큰일날 뻔했다는 생각이 이제는 많이 든다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'30억 한강뷰家' 지석진, 주식으로 대박났다 "십수 년간 돈 잃으며 배운 결과"

2.

'위암 투병' 80세 이정섭, 합병증 앓고 야윈 근황 "죽지 않기 위해 기도해" ('특종세상')

3.

‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 어이없다”

4.

"♥최정훈과 열애 못참아"..한지민 협박·모욕한 30대女 결국 재판行

5.

'암투병' 초아, "자궁 경부 없는데 쌍둥이 임신"…1% 기적 뒤 '현실 고민'

연예 많이본뉴스
1.

'30억 한강뷰家' 지석진, 주식으로 대박났다 "십수 년간 돈 잃으며 배운 결과"

2.

'위암 투병' 80세 이정섭, 합병증 앓고 야윈 근황 "죽지 않기 위해 기도해" ('특종세상')

3.

‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 어이없다”

4.

"♥최정훈과 열애 못참아"..한지민 협박·모욕한 30대女 결국 재판行

5.

'암투병' 초아, "자궁 경부 없는데 쌍둥이 임신"…1% 기적 뒤 '현실 고민'

스포츠 많이본뉴스
1.

3차전 앞둔 한화, '필승 미팅' 왜 안 했나 → 우승청부사가 밝힌 이유 [KS3]

2.

이승엽 전 감독, 요미우리 가을캠프 임시코치로 참가. "코치는 처음. 공부하면서 하겠다"

3.

투수로는 패전, 타자로는 무안타 2삼진...몸값 1조라고 해도, 누가 오타니에게 돌을 던지랴

4.

LG에 벽 느꼈나? 전혀! → 손아섭이 체감한 LG "정규시즌과 다를 것 없어" [KS3]

5.

"울산 정승현에게 물병 투척" 몰상식 중국팬 딱 걸렸다…AFC, 中 청두에 벌금 420만원 '철퇴'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.