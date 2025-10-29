'41세' 박나래, 핑계가 좋다…"마흔되니 기분 이상하더라→C사 명품백 질렀다"(나래식)

기사입력 2025-10-29 22:11


'41세' 박나래, 핑계가 좋다…"마흔되니 기분 이상하더라→C사 명품백 …

[스포츠조선 고재완 기자] 개그우먼 박나래가 자신의 유튜브 채널 '나래식*을 통해 자신의 일상 속 '찐 애착템'들을 공개하며 솔직한 소비 스타일을 드러냈다.

박나래는 29일 공개된 '나래식' 58화 '나도 손 벌벌 떨면서 샀는데 박나래 주방템, 추천 와인, 왓츠 인 마이 백, ZARA 택배깡'이라는 제목이 영상에서 구독자들의 요청에 따라 자신의 주방템, 생활용품, 패션 아이템 등을 직접 소개하는 시간을 가졌다.

주방 식기류와 생활용품을 소개하던 중, 제작진이 "왓츠 인 마이 백도 해달라"고 요청하자 박나래는 잠시 머뭇거리다 샤넬백을 꺼내 들었다. 그는 "일단 이 가방은 고가다. 작년에 제가 마흔이 됐는데, 39살까지는 괜찮았는데 40이 되는 순간 기분이 이상하더라. 체력도 떨어지는 것 같고, 그래서 마흔이 된 나를 위해 질렀다"라며 "이 가방은 주머니처럼 모양을 잡을 수 있고 수납이 많다"라고 애정 어린 표정으로 '인생템'을 자랑했다.

이어 박나래는 샤넬백 속에서 흑염소즙을 꺼내 들어 눈길을 끌었다. 그는 "저희 엄마가 손 떨면서 이걸 해주셨다더라. 좀 비싸더라. 체력에 진짜 좋은 것 같다. 덜 피곤하고 낯빛이 좋아진 것 같다. 아까 PD님이 '얼굴에 뭐 했어요?' 하시길래 흑염소 때문인 것 같다고 했다"며 "아침에 두 번씩 챙겨 먹는다"고 전해 건강 관리 비결을 공개했다.


'41세' 박나래, 핑계가 좋다…"마흔되니 기분 이상하더라→C사 명품백 …

'41세' 박나래, 핑계가 좋다…"마흔되니 기분 이상하더라→C사 명품백 …
이날 박나래는 가방 속에서 마사지 용품도 꺼내며 "나이가 드니까 몸이 자꾸 뭉친다. SNS에서 보고 산 두피 마사지기인데, 관자놀이를 당겨줘야 볼살이 올라간다"며 직접 시범을 보여 폭소를 자아냈다.

제작진이 "언니는 얼굴 살이 진짜 없다"고 하자 박나래는 "계속 당겨줘서 그래요"라며 너스레를 떨었다.

또 박나래는 현관 앞에 쌓인 미개봉 택배 상자들을 하나씩 열어보며 실제 소비 패턴을 공개했다. 예상치 못한 아이템들이 쏟아지자 제작진이 "이건 반품해라", "이건 좀 아닌 것 같다"며 솔직한 반응을 보였고, 박나래는 머쓱하게 웃으며 "제가 충동구매가 좀 심해요"라고 인정했다.

박나래는 현재 55억 원대 한남동 단독주택에 거주 중이다. 이번 영상에서 그는 화려한 소비보다는 "마흔이 된 나에게 선물한 현실적인 행복"이라는 메시지를 전하며 공감과 웃음을 동시에 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대화 안 해"

2.

이정섭, 위암 진단→4분의3 절제 수술…덤핑증후군까지 털어놨다

3.

박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"

4.

'돌싱 사업가♥' 최여진, 신혼여행 대신 카라반 구매 "우리는 삶이 여행"

5.

김영옥, 반신마비 손자 생각에 눈물 "부모님 돌아가신 건 아무것도 아냐"

연예 많이본뉴스
1.

서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대화 안 해"

2.

이정섭, 위암 진단→4분의3 절제 수술…덤핑증후군까지 털어놨다

3.

박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"

4.

'돌싱 사업가♥' 최여진, 신혼여행 대신 카라반 구매 "우리는 삶이 여행"

5.

김영옥, 반신마비 손자 생각에 눈물 "부모님 돌아가신 건 아무것도 아냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

2.

"오늘은 누가 나오지?" 세터만 6명, 흥국생명의 깊어지는 고민…'절차탁마' 다짐한 사령탑 [장충브리핑]

3.

"공 많이 들였죠" MB 조련사 만난 '1m90' 미친 피지컬, 2년차에 재능 폭발할까 [장충포커스]

4.

"양해 아닌 통보" 20만원 제재금으로 끝난 '불법 유니폼 파동', 한국전력은 여전히 찝찝하다

5.

오늘도 다 팔렸어유~ 암표는 몇 장일까.. 가을야구 직관 30만명 넘었다! → 대전 1만6750명 만원사례 [KS3]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.