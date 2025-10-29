[공식] SM "첸백시, 엑소-팬들에 준 상처 커…요구 전면수용 왜곡 발…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 측이 첸백시의 입장을 반박하고 나섰다.
SM은 "3인 측은 10월 2일 2차 조정기일 이후 당사가 제시한 모든 조건을 수용하며 합의의사를 명확히 전달했다고 밝힌 것과 달리 16일에 먼저 이의신청을 했다. 이런 사정을 왜곡한 3인 측의 금일 발표에 큰 유감"이라며 "12월부터 시작될 엑소 활동에 최선의 지원과 노력을 다하겠다"고 선언했다.
첸백시(첸 백현 시우민) 소속사 INB100은 이날 "엑소 완전체 활동을 위해 2차 조정기일 이후 SM이 제시한 모든 조건을 수용하고 합의 의사를 명확히 전달했다. 12월 개인 일정을 모두 비워두고 SM의 최종 답변을 기다리고 있었다. 엑소 완전체 활동을 간절히 바라는 마음으로 조속히 합의안을 도출할 예정"이라는 내용의 입장문을 발표했다.
다음은 SM 입장 전문.
안녕하세요, SM엔터테인먼트입니다.
변백현, 김종대, 김민석 측(이하 3인)의 입장문에 대해 말씀 드립니다.
당사는 3인 측에 분쟁 종결에 대한 합의와 팀 활동은 별개의 문제라는 점을 명확히 한 바 있습니다.
우선 분쟁 종결과 관련하여, 당사는 지금까지의 모든 분쟁에서 이긴 상황이었고, 이에 당사가 3인 측에 요구한 것은 2023년 6월 18일자 기존 합의서에서 정한 개인활동 매출액의 10%를 지급하라는 것 하나였습니다. 다만, 이는 아직 이행되지 않은 상태입니다.
아울러 팀 활동에 참여하는 문제는 무리한 다수의 분쟁을 통해 양측 간의 신뢰가 크게 무너졌음은 물론, 엑소라는 팀에 끼친 피해 및 팬들과 멤버들에게 준 상처가 컸기 때문에, 기존 합의서를 이행하고 신뢰 회복을 위한 3인 측의 진지한 노력이 선행되는 것이 순리였습니다.
그러나 3인 측은 10월 2일 2차 조정기일 이후 당사가 제시한 모든 조건을 수용하며 합의 의사를 명확히 전달했다고 밝힌 것과 달리, 16일에 먼저 이의신청을 한 바 있습니다. 이러한 사정을 왜곡한 3인 측의 금일 발표에 당사는 큰 유감을 표하지 않을 수 없습니다.
당사는 12월부터 시작될 엑소 활동에 최선의 지원과 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com