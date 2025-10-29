이정재, 벼랑 끝 불안 고백했다..."잘 될 수록 더 무섭다" (유퀴즈)[종합]

기사입력 2025-10-29 22:10


이정재, 벼랑 끝 불안 고백했다..."잘 될 수록 더 무섭다" (유퀴즈)…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이정재가 세 번의 전성기에도 여전한 '벼랑 끝 불안'에 대해 고백했다.

29일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 1인 가구를 연구하는 서울대 사회복지학과 김수영 교수, 캄보디아 탐문 수사 중 두 명의 청년을 구한 오영훈 경정과 월클을 넘어 우주스타가 되어 돌아온 배우 이정재 그리고 테니스계의 전설 라파엘 나달이 출연했다.

데뷔 33년차 배우인 이정재는 세 번의 전성기를 누렸다. 유재석은 "전성기가 그냥 전성기가 아니고 하늘을 찌르는 전성기가 3번이었다"라 치켜세웠다.


이정재, 벼랑 끝 불안 고백했다..."잘 될 수록 더 무섭다" (유퀴즈)…
이정재는 "아직도 믿기지 않는다. '모래시계' 때는 '이게 뭐지?' 하면서 보냈던 거 같다. 나이가 들고 천천히 해봐야겠다 싶었는데 '관상'으로 많은 사랑을 받았다. '김 묻었어요, 잘생김'이라는 밈이 생기기도 했다"라며 웃었다.

영화 '관상'에서 이정재는 기존의 이미지와 다른 새로운 충격을 줬다. '모래시계'에서는 청춘스타, '관상'에서는 치명적 악역, '오징어 게임'에서는 찌질한 역할로 많은 변화를 이뤄냈다.

이정재는 "시간을 돌이켜보면 그렇다. 오늘이 가장 즐겁고 의미있는 날이 아닌가 싶다. 지금 하고 있는 작품이 가장 소중하고 중요하다"라 밝혔다.

평소 들뜨는 성격이 아니라는 이정재는 "제가 나락으로 갈 수도 있었기 때문에 조심하는 거다"라고 솔직하게 말했다. 이어 "잘됐을 때의 기쁨을 누리고 사는 것도 좋은 거다. 그렇지만 그 정도를 지키며 살아야 한다. 저를 바라봐주시는 분들에게 불편함이 없어야 한다"라고 전했다.


이정재, 벼랑 끝 불안 고백했다..."잘 될 수록 더 무섭다" (유퀴즈)…
이에 조세호는 "불안한 적은 없으시냐"라 궁금해 했고 이정재는 "늘 불안하다. 어제도 드라마 촬영을 했지만 '여기서 이렇게 해야 더 좋은 건가?' 하는 작은 불안함부터 첫 반송 반응에 대한 큰 불안함이 있다"라고 했고 유재석은 "정재는 월드로 가지 않았냐. 더 불안하지. 근데 어떡해. 해야지"라고 공감했다.


이정재는 "지금도 벼랑 끝에 있는 건 여전하다. 벼랑이 좀 더 높아져서 더 무서운 느낌도 있다. 두렵기도 하고, '이게 잘되면 어떤 신세계가 다가오나' 하는 작은 희망도 있다"라 했다.

그러면서도 "어쩔 수 없는 거 같다. 나의 능력치는 정해져있고. 그걸 뛰어넘는 사람들이 있지만 제가 그걸 매번 뛰어넘는 건 불가능하지 않을까 싶다. 그걸 인정하면 마음이 편하다"라 털어놓았다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대화 안 해"

2.

이정섭, 위암 진단→4분의3 절제 수술…덤핑증후군까지 털어놨다

3.

박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"

4.

'돌싱 사업가♥' 최여진, 신혼여행 대신 카라반 구매 "우리는 삶이 여행"

5.

김영옥, 반신마비 손자 생각에 눈물 "부모님 돌아가신 건 아무것도 아냐"

연예 많이본뉴스
1.

서동주 "자상했던 父 서세원, '서세원쇼' 폐지 후 변해...10년간 대화 안 해"

2.

이정섭, 위암 진단→4분의3 절제 수술…덤핑증후군까지 털어놨다

3.

박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"

4.

'돌싱 사업가♥' 최여진, 신혼여행 대신 카라반 구매 "우리는 삶이 여행"

5.

김영옥, 반신마비 손자 생각에 눈물 "부모님 돌아가신 건 아무것도 아냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

2.

"오늘은 누가 나오지?" 세터만 6명, 흥국생명의 깊어지는 고민…'절차탁마' 다짐한 사령탑 [장충브리핑]

3.

"공 많이 들였죠" MB 조련사 만난 '1m90' 미친 피지컬, 2년차에 재능 폭발할까 [장충포커스]

4.

"양해 아닌 통보" 20만원 제재금으로 끝난 '불법 유니폼 파동', 한국전력은 여전히 찝찝하다

5.

오늘도 다 팔렸어유~ 암표는 몇 장일까.. 가을야구 직관 30만명 넘었다! → 대전 1만6750명 만원사례 [KS3]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.