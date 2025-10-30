[SC리뷰] '심형탁子' 하루, 이렇게 많이 컸어?…'생후 254일'에 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 심형탁의 아들 생후 254일 하루가 폭풍 성장기로 안방 가득 함박웃음을 선사했다.
심형탁은 우뚝 앉은 하루를 보고는 "늠름해 보인다"라며 감탄했고, 혼자 앉기에 이어 일어서기까지 섭렵했으면 하는 마음을 드러냈다. 아빠의 바람을 읽은 듯 하루는 소파 위 장난감을 잡기 위해 소파를 짚고 발가락 끝에 힘을 주며 스스로 일어나 눈길을 끌었다. 심형탁은 "누군가의 도움 없이 하루가 혼자 다리를 움직여 일어선 거잖아요"라며 온몸으로 기쁨을 표현했고, "8개월 동안 우리 하루가 많이 컸구나"라며 감격했다.
또한 심형탁은 소파의 도움 없이도 0.4초간 혼자 서 있는 하루를 보고 "어마어마한 시간을 혼자 서 있었어"라며 감탄을 자아냈다. 짧은 시간이지만, 심형탁은 "내 눈에는 30초처럼 느껴졌어요"라며 진심 어린 눈빛으로 하루의 성장에 대한 뿌듯함을 감추지 못했다.
하루의 근육 파워가 성장한 만큼 표현력 역시 성장해 귀여움을 발사했다. 아빠 심형탁이 이유식 먹이기를 잠시 중단하자 하루는 "으으응"이라며 이유식을 더 달라고 폭풍 옹알이를 쏟아냈다. 이유식을 향한 하루의 애절한 표정과 몸짓이 보는 이들의 광대를 승천하게 했다.
KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com