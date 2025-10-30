[공식] 라미란 '퍼펙트 글로우' 아마존 진출..K-뷰티 예능 새 역사 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] tvN 새 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'가 전 세계 시청자들과 만난다.
전 세계에 K-뷰티의 마법을 선물할 6인의 '단장즈' 캐릭터 포스터가 공개돼 이목을 집중시킨다. 공개된 포스터 속 '단장즈'는 뉴욕 맨해튼에 입점한 한국식 뷰티숍 '단장'을 배경으로 각기 다른 시그니처 무드와 반짝이는 존재감을 빛내는 모습이다.
CEO 라미란은 마치 손님을 맞이하듯 '단장'의 문을 열어젖히는데, 유쾌하고 편안한 미소가 보는 이의 마음을 무장해제 시킨다. 반면 상담지를 손에 든 상담실장 박민영은 시원스러운 미소와 프로페셔널한 자태로 기대감을 자아낸다. 더불어 '어시스턴트 매니저'로 분한 주종혁은 분무기를 손에 들고 의욕에 가득 찬 눈빛을 빛내고 있어, '단장'을 동분서주할 그의 활약을 주목하게 한다.
이처럼 믿음직스러운 K-뷰티 드림팀 '단장즈'의 활약 속에 '코리아 글로우 업'의 글로벌 돌풍을 견인할 tvN 새 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 오는 11월 8일 밤 10시 50분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오에서는 11월 23일 1-3화가 전 세계 동시 공개된 후, 이후 매주 일요일 새로운 회차가 순차적으로 공개될 예정이다.
