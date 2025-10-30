[SC현장] "싱크로율은 마이너스 100%"..김유정, '친애하는 X'에 완전한 빙의(종합)

30일 CGV용산에서 티빙 오리지널 드라마 '친애하는 X' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 김유정. 용산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.30/

[스포츠조선 문지연 기자] 김유정이 마이너스 100%의 싱크로율을 뚫고 백아진에 완벽히 빙의한다.

티빙은 새 오리지널 드라마 '친애하는 X'(최자원 반지운 극본, 이응복 박소현 연출)의 제작발표회를 30일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 진행했다. 행사에는 이응복 감독, 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음이 참석했다.

'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 대한민국 톱배우 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스를 예고하고 있다. '스위트홈'. '미스터 션샤인', '도깨비'를 연출한 이응복 감독이 연출을 맡았다.

'친애하는 X'는 김유정의 도전으로 가장 많은 주목을 받는 작품이다. 김유정은 극중 자신의 성공을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 소시오패스 백아진으로 분할 예정. 김유정은 "우선은 제 스스로 큰 도전이라고 생각하면 너무 힘을 주게 될까봐 그런 생각을 배제하려고 노력을 많이 했었다. 그리고 '친애하는 X'라는 대본이 웹툰 원작이다 보니까 대본을 분석하려고 하면서 느낀 것이 웹툰이란 분야 자체가 이미지가 멈춰있다 보니, 아진이란 인물의 특성을 잘 살려준 케이스다. 표정이 없는 모습이거나 멈춰있는데 무슨 생각을 하는지 모르겠는 것이 웹툰 안에서 잘 표현됐기에 그 부분을 어떻게 연기를 해야 할지 고민이 많았다. 그래서 오히려 연기를 하면서는 뭔가 많이 생각을 하거나 많은 아이디어를 통해서 표현을 과장되게 하는 것보다는 덜어내고 비워내려고 하면서 눈으로 말하는 장면들이 굉장히 많다. 묘하게 무슨 생각을 하는지 모르겠다는 감정을 보시는 분들께 드릴 수 있게끔 노력했다"고 말했다.


이어 김유정은 "백아진이라는 캐릭터 자체가 연기를 하는 사람이라면 누구나 욕심을 낼 수밖에 없는 캐릭터였고, 아진이뿐만 아니라 많은 인물이 얽히고 설키면서 이야기 안에서 무언가의 메시지를 계속 주고 있는 느낌을 받았다. 그런 부분이 굉장히 좋았고, 무엇보다 저는 감독님과 대화를 나누면서 함께 작업하는 사람에 대한 신뢰도나 내가 얼마나 의지하고 믿고 함께 갈 수 있을지 고민을 많이 하기 때문에, 감독님께서 그 부분에서 저에게 많은 용기를 주셨다. 아진이란 친구를 만나는데 있어서 두려움이 있었지만, 깰 수 있게끔 옆에서 많이 도와주셔서 작품을 함께하고 싶다고 생각하고 참여하게 됐다"고 말했다.

수위 조절은 필수였다. 1부에서 4부까지 취재진에게 미리 공개된 '친애하는 X'에서는 잔인한 장면이 대거 등장한다. 이응복 감독은 "준서의 내레이션 중에 '나는 왜 이렇게 못된 아이를 사랑하는가' 이런 대목이 좋았다. 마찬가지로 이 못된 주인공이 나오는 웹툰을 독자들은 왜 사랑했는지에 대해 집중했던 것 같다. 때로는 '너 이렇게 하면 안돼'하고 달래는 마음으로 하다 보니 수위 조절이라기 보다는 아진이를 지켜보고 응원하고 그녀를 지켜보는 두 사람의 애절한 모습을 보면서 얼기설기 이야기를 만들어간 것 같다. 배우들의 호흡을 지켜보면서 연출로서는 첫 번째 관객으로서 지켜본 느낌"이라고 설명했다.


평소 바른 이미지, 아역 배우 출신의 김유정과 백아진의 싱크로율은 낮다. 김유정은 "싱크로율은 마이너스 100%"라며 "저는 전혀 아진이에게 동요하지 않았다. 아진이를 누군가 응원하거나 옹호하지 않으면 좋겠다는 생각을 했다. 다만, 이 드라마의 주인공이기 때문에 아진의 시선을 계속 따라주셔야 끝까지 함께할 수 있기에 어떻게 하면 집중력을 끌어올리면서 아진에게 완전한 응원이 아닌 혼란스러운 감정을 느낄 수 있을지 싶다. 이 부분을 연출력으로 감독님이 잘 만들어주신 것 같다"고 겸손히 답했다.

마지막으로 이응복 감독은 "원작에 있는 내용이기도 해서 어떻게 구현할지 고민을 했는데 아진이가 화려한 연예계에 데뷔하기 전까지 잔혹함의 끝을 내는 장면이 필요하다고 생각했고, 저는 전체를 잔혹동화라고 생각한다. 그런 관문으로 이해해주시면 좋겠다. 잔혹한 장면은 제 기억에는 없는 것 같다. 아진이를 둘러싼 관게에서 이 고난을 어떻게 흘러갈지 감정이 생겨서 정말 도덕성을 갖추게 할 수 있을지 없을지, 이런 것들이 관전포인트다"라고 짚었다.


'친애하는 X'는 오는 11월 6일 오후 6시 티빙을 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

