[SC현장] "싱크로율은 마이너스 100%"..김유정, '친애하는 X'에…

[스포츠조선 문지연 기자] 김유정이 마이너스 100%의 싱크로율을 뚫고 백아진에 완벽히 빙의한다.
'친애하는 X'는 김유정의 도전으로 가장 많은 주목을 받는 작품이다. 김유정은 극중 자신의 성공을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 소시오패스 백아진으로 분할 예정. 김유정은 "우선은 제 스스로 큰 도전이라고 생각하면 너무 힘을 주게 될까봐 그런 생각을 배제하려고 노력을 많이 했었다. 그리고 '친애하는 X'라는 대본이 웹툰 원작이다 보니까 대본을 분석하려고 하면서 느낀 것이 웹툰이란 분야 자체가 이미지가 멈춰있다 보니, 아진이란 인물의 특성을 잘 살려준 케이스다. 표정이 없는 모습이거나 멈춰있는데 무슨 생각을 하는지 모르겠는 것이 웹툰 안에서 잘 표현됐기에 그 부분을 어떻게 연기를 해야 할지 고민이 많았다. 그래서 오히려 연기를 하면서는 뭔가 많이 생각을 하거나 많은 아이디어를 통해서 표현을 과장되게 하는 것보다는 덜어내고 비워내려고 하면서 눈으로 말하는 장면들이 굉장히 많다. 묘하게 무슨 생각을 하는지 모르겠다는 감정을 보시는 분들께 드릴 수 있게끔 노력했다"고 말했다.
마지막으로 이응복 감독은 "원작에 있는 내용이기도 해서 어떻게 구현할지 고민을 했는데 아진이가 화려한 연예계에 데뷔하기 전까지 잔혹함의 끝을 내는 장면이 필요하다고 생각했고, 저는 전체를 잔혹동화라고 생각한다. 그런 관문으로 이해해주시면 좋겠다. 잔혹한 장면은 제 기억에는 없는 것 같다. 아진이를 둘러싼 관게에서 이 고난을 어떻게 흘러갈지 감정이 생겨서 정말 도덕성을 갖추게 할 수 있을지 없을지, 이런 것들이 관전포인트다"라고 짚었다.
'친애하는 X'는 오는 11월 6일 오후 6시 티빙을 통해 공개된다.
