[공식] 차은우, 군대 간 것 맞나..솔로 미니 2집 콘텐츠 홍수 예고

[스포츠조선 문지연 기자] 가수 겸 배우 차은우가 군백기를 최소화한다.
스케줄러에 따르면 오는 31일 'ELSE' 피지컬 앨범의 프리뷰가 공개되며, 11월 3일 오후 2시부터 각종 온라인 판매처를 통해 예약 판매가 시작된다. 이어 앨범 발매를 전후로 총 5회에 걸쳐 순차 공개되는 의문의 콘텐츠는 물음표로 표기되어 있어 궁금증을 자극한다.
이와 함께 차은우는 'ELSE'의 캐릭터 스토리 두 편, 트랙리스트, 콘셉트 포토 2종, 타이틀곡의 뮤직비디오 티저로 신곡들에 대한 힌트를 전한다. 11월 21일 'ELSE' 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오 본편을 공개한 후 24일에는 타이틀곡의 퍼포먼스 비디오를 추가로 오픈하며 시청각적 즐거움을 배가할 전망이다.
솔로 아티스트로서 음악 세계를 확장할 차은우의 미니 2집 'ELSE'는 오는 11월 21일 오후 1시 국내외 전 음원 사이트를 통해 발매된다.
한편, 차은우가 연민 역을 맡은 영화 '퍼스트 라이드'는 지난 29일 개봉 후 관객들의 호평 속 흥행 순항을 이어가고 있다.
