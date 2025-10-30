김연경, '언더독스' 리얼리티 논란 일축…"대본 1도 없다"

기사입력 2025-10-30 20:42


[스포츠조선 김준석 기자] '배구 여제' 김연경이 '신인감독' 촬영 비하인드와 '대본 논란'에 대해 솔직히 해명했다.

30일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 '빵킷리스트 ep3] 비오는 날 운치있게 글램핑하기(with.잼잼이)'라는 제목의 영상이 업데이트됐다.

영상에는 김연경의 친언니가 함께 출연해 가족들과의 일상적인 대화를 나누며, '김연경 아카데미'와 예능 '언더독스'에 대한 비하인드 스토리도 공개됐다.

김연경은 "사람들이 '대본 있는 거 아니냐', '짜여진 각본 아니냐'고 하는데 그런 게 진짜 1도 없었다"며 "시청자들이 봐도 그게 느껴질 거다. 대본이 있었으면 내가 그렇게 했겠냐. 로봇처럼 어색했을 거다"라고 웃었다.

그는 이어 "아침부터 밤까지 훈련하고 촬영하느라 두 달 반 동안 거의 정신이 없었다. 그런데 그 과정에서 진심이 담긴 표정이 다 방송에 나갔다"며 "나는 내 감정을 꽤 감추는 편이라 생각했는데, 방송을 보니까 내 긴장한 얼굴, 고민하는 표정이 다 잡혔다"고 털어놨다.

함께 출연한 친언니 역시 "벤치에서 쭈그리고 앉은 연경이 모습 보는데 마음이 짠하더라. 경기 질 때도 저런 표정이었을까 싶었다"며 "공식 경기 진 것처럼 마음이 아팠다"고 말했다.

김연경은 또 "요즘 '김연경 아카데미' 문의가 많다. 처음엔 인스타로 연락이 왔는데, '언더독스' 방송 이후 문의가 폭주했다"며 "역시 공중파의 힘이 크다"고 웃었다.

영상 후반에는 "아, 인생 뭐 있냐. 오늘은 먹고 죽는 거다!"라며 글램핑장에서 여유를 즐기는 모습도 공개돼 팬들의 웃음을 자아냈다.

