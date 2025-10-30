'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

기사입력 2025-10-30 21:30


'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

[스포츠조선 김준석 기자] 서동주가 난자 채취 시술을 잠시 쉬기로 한 근황을 전하며 결혼 뒤 달라진 마음가짐을 솔직하게 털어놨다.

30일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에서는 '결국 응급실행… 저에게도 아기 천사가 올까요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상서 서동주는 "이번 달은 난자 채취하는 걸 쉬고 있다"며 "주사 맞고 배가 너무 많이 붓고, 몸이 무기력해지더라. 활동량도 확 줄고 계속 피곤하고 졸렸다"고 말했다.

이어 "생리통이 너무 심해서 응급실까지 갔다. 링거 맞고 진통제 맞고 집에 왔다. 남편이랑 '이번 달은 그냥 쉬자'고 했다"며 시술을 잠시 멈춘 이유를 설명했다.

그러면서도 "욕심 안 내고 자연의 섭리를 최대한 따르려 한다. 내 건강을 해치지 않는 한도에서 하고 싶다"며 "일을 좀 덜하고 몸 만들고 하면서 하라고들 하더라. 그럴 때 기적처럼 자연임신이 되는 경우도 있다고 한다. 근데 내가 요즘 일복이 너무 터졌다"고 웃었다.


'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"
서동주는 "교회를 다닌 지 반 년 됐는데, 사주를 보면 또 '올해 일복·돈복·아이 운이 들어온다'고 하더라"며 "이러면 또 댓글에서 나 혼낸다. '기독교라며 왜 사주 보냐'고. 근데 여러분 그 얘기 좀 하면 안 돼요? 재밌잖아요"라고 특유의 입담을 드러냈다.

무엇보다 그는 "예전엔 '이 험한 세상에 굳이 내가 아이를?'이라는 생각을 했다. 아이는 선택권 없이 태어나는데 내가 그렇게 해도 되나 싶었다"며 "근데 정말 사랑하는 사람을 만나고 안정되니까 '이 사람을 닮은 아이를 낳아도 좋겠다'는 마음이 그냥 들더라. 이래서 사람들이 애 낳는구나 싶었다. 다만 그 마음이 좀 늦게 온 게 아쉽다"고 고백했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

스포츠 많이본뉴스
1.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

2.

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주포커스]

3.

[공식발표]대구FC, 울산 HD전 'PK 취소' 정심 확정…"수비수 오른손, 자연스러운 움직임"

4.

무안타 오스틴 빠지니 창기-민재-현수-보경 17안타-14타점 무서운 라인업 완성[KS4]

5.

"투수도 공격을 해야 이긴다." 8회 역전패 아픔 염갈량이 선수단에 강조한 것은[KS4]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.