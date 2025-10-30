‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 100만 구독자를 보유한 유튜버 수탉이 납치돼 살해 위기를 겪은 사실이 드러났다. 피해 수준은 안와골절, 골절, 찢김 등 심각한 상태인 것으로 전해졌다.
30일 방송된 JTBC '사건반장'에서는 수탉의 납치·폭행 사건이 보도됐다.
수탉 측이 공개한 사진에는 안와골절, 어깨·복부 타박상, 약지 골절, 얼굴 찢김 등 다발성 외상이 담겼다.
폭행 당시 가해자들은 주먹과 알루미늄 배트로 추정되는 둔기를 사용한 것으로 알려졌다. 현재 수탉은 병원에서 치료 중이며, 인터뷰는 불가능한 상태다.
'사건반장' 측에 따르면 수탉과 피의자는 중고차 딜러와 고객 관계였다. 차량을 맡긴 이후 과태료 고지서와 통행료 미납 고지서가 잇따라 날아오자 수탉이 항의했고, 피의자는 "돈 받으러 오라"며 산속 주소를 보냈다. 수탉이 의심을 품자, 피의자들은 장소를 아파트 주차장으로 바꾼 뒤 범행을 저질렀다.
수탉의 법률대리인은 "피의자들이 수탉의 목을 줄로 졸랐고, 이동 중 '죽이고 장기를 팔자'는 말을 했다"며 "돈이 몇억 있다고 하니까 그 돈이면 죽어야 한다고 했다"고 전했다.
피의자들은 범행 직후 수탉을 태운 채 충남 방향으로 이동했으며, 인천 아파트에서 약 200km 떨어진 충남 야산에서 경찰에 의해 체포됐다. 수탉은 2시간가량 폭행당하다 경찰의 구조로 가까스로 생명을 구한 것으로 알려졌다.
인천 연수경찰서는 28일 피의자 A씨와 B씨를 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동감금·공동상해) 혐의로 체포한 뒤, 살인미수 혐의를 추가 적용해 구속영장을 신청했다.
